Berlingske: Коронавирус нанес экономике США жесточайший удар

Экономика США вследствие коронавируса переживает жесточайший удар, от которого будет сложно оправиться. Это может закончиться затяжным кризисом, выйти из которого окажется сложнее, чем кажется. Статья соответствующего содержания появилась на страницах датской национальной газеты Berlingske.