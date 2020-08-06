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Berlingske: Коронавирус нанес экономике США жесточайший удар

Экономика США вследствие коронавируса переживает жесточайший удар, от которого будет сложно оправиться. Это может закончиться затяжным кризисом, выйти из которого окажется сложнее, чем кажется. Статья соответствующего содержания появилась на страницах датской национальной газеты Berlingske.В источнике
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Журналист заявил, что экономику США ждет тяжелейший кризис в истории

Телеканал 360°вчера в 11:43
Комсомольская правда

По экономике США нанесён жесточайший удар, заявили в Дании

Комсомольская правдавчера в 03:49
Lenta.ru

По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар

Lenta.ruвчера в 19:15
РИА Новости

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

РИА Новостивчера в 22:05
Московский Комсомолец

В Дании заговорили о крушении экономики США

Московский Комсомолецвчера в 20:54
Взгляд.ру

СМИ сообщили о «жесточайшем ударе» по экономике США

Взгляд.рувчера в 01:22
ИноСМИ

Berlingske (Дания): крупнейшая экономика мира в свободном падении (Berlingske)

ИноСМИ5 августа в 07:14

В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Первое условие - ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами.
В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия
Газета.Ru02:43
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МВД разъяснило порядок замены автомобильных номеров

Водители не обязаны менять автомобильные номера из-за введения нового национального стандарта, однако квадратные знаки могут быть актуальны для владельцев японских и американских иномарок, рассказали РИА Новости в МВД России.
РИА Новости02:33
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В Германии обнаружили «таинственное судно» для достраивания «СП-2»

Берлин, 5 августа 2020, 11:54 — REGNUM Об обнаружении в порту немецкого города Засница «таинственного судна», которое, по мнению обнаруживших, участвует в достройке газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), сообщили 4 августа журналисты газеты Ostsee-Zeitung.
REGNUM5 августа в 04:54
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В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков

Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один задержан, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
Ведомости03:10
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»

Москва, 6 августа 2020, 17:11 — REGNUM Люблинский суд Москвы осудил семерых фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в организации экстремистского сообщества, на сроки от семи лет колонии до четырёх лет условно, сообщил 6 августа «Коммерсантъ».
REGNUMвчера в 10:11
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Рейтинг партии Зеленского составляет 26% — опрос

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно результатам опроса, на втором месте по популярности находится партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 17,6%, на третьем — "Европейская солидарность" с 15,7% поддержки и "Батькивщина" с 10,4%.
REGNUMвчера в 08:24
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Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok

Вашингтон, 7 августа 2020, 04:48 — REGNUM Исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok», предписывающий запретить на 45 дней в США сделки с китайской компанией ByteDance, которая владеет этим приложением, подписал американский президент Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.
REGNUM21:48
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