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Berlingske: Коронавирус нанес экономике США жесточайший удар

Экономика США вследствие коронавируса переживает жесточайший удар, от которого будет сложно оправиться. Это может закончиться затяжным кризисом, выйти из которого окажется сложнее, чем кажется. Статья соответствующего содержания появилась на страницах датской национальной газеты Berlingske.В источнике
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Телеканал 360°

Журналист заявил, что экономику США ждет тяжелейший кризис в истории

Телеканал 360°вчера в 11:43
Комсомольская правда

По экономике США нанесён жесточайший удар, заявили в Дании

Комсомольская правдавчера в 03:49
Lenta.ru

По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар

Lenta.ruвчера в 19:15
РИА Новости

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

РИА Новостивчера в 22:05
Московский Комсомолец

В Дании заговорили о крушении экономики США

Московский Комсомолецвчера в 20:54
Взгляд.ру

СМИ сообщили о «жесточайшем ударе» по экономике США

Взгляд.рувчера в 01:22
ИноСМИ

Berlingske (Дания): крупнейшая экономика мира в свободном падении (Berlingske)

ИноСМИ5 августа в 07:14

Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из Приватбанка

Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд Южной Флориды из-за покупки украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнёром Геннадием Боголюбовым недвижимости в Луисвилле, штат Кентукки и Далласе, штат Техас.
Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из Приватбанка
Комсомольская правда06:32
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
1,2K

Maybach, трактор и Tesla. На чем ездит Лукашенко

Кроме Александра Лукашенко, который правит страной уже 26 лет, на пост главы государства претендуют еще четыре кандидата: Андрей Дмитриев, Сергей Черечень, Анна Канопацкая и Светлана Тихановская.
AutoNewsвчера в 01:53

Съемки финального сезона «Сверхъестественного» начнутся в августе

Как сообщает ресурс «CreativeBC», сегодня 7 августа, в пятницу, все участники съемочной группы и актеры сериала « Сверхъестественное» готовы вернуться на площадку, чтобы наконец окончить историю об охотниках «на невиданное».
ГЛАС.RU09:04
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Вирусолог рассказал о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о противопоказаниях к применению вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском09:46
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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В ФСБ рассказали о скрывавшемся среди зэков боевике Хаттаба

В ведомстве установили, что заключенный, отбывавший наказание в исправительной колонии Владимирской области, был боевиком в банде Хаттаба и 4 октября 1999 года участвовал в столкновении с военнослужащими в районе станции Червленная в Чечне.
Lenta.ru09:41

Российские аборигены призвали Маска бойкотировать российскую компанию

Члены российского «Абориген-Форума», который защищает права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, обратились к главе Tesla Илону Маску с призывом бойкотировать компанию «Норникель», отказавшись от покупки у нее никеля, меди и других продуктов.
Lenta.ru09:31