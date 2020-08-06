Berlingske: экономике США нанесли жесточайший в истории удар
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Коронавирус нанес самый сильный удар по экономике США за всю ее историю. В этом убежден обозреватель датского издания Berlingske Ульрик Харальд Би. Он, будучи уверенным в том, что быстрого восстановления на сей раз не будет, напророчил Штатам затяжной экономический кризис.В источнике
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Berlingske (Дания): крупнейшая экономика мира в свободном падении (Berlingske)
ИноСМИ5 августа в 07:14