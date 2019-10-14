Футбол
Матч ТВБерлускони предложил вернуть ему «Милан»
Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони раскритиковал генерального директора клуба Ивана Газидиса, который ранее заявил, что клуб стал бы банкротом, если бы не их переход под управление фонда Elliott Management.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сильвио Берлускони: «Чтобы привести „Милан“ к былому величию, верните клуб мне»
Sports.ruвчера в 17:58
Экс-владелец «Милана» Берлускони посоветовал Газидису запереться в туалете
Спорт-Экспрессвчера в 16:41
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Политика
Зеленский почтил память погибших в Донбассе военных
РИА Новости 03:46
Гаджеты
Xiaomi придумала новые варианты размещения селфи-камеры
Xiaomi же не перестаёт предлагать новые идеи. В новом патенте компании описаны несколько вариантов размещения селфи-камеры в смартфоне.
Ferra 12 октября в 13:17
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Технологии
В США запретили криптовалюту Павла Дурова
Выпуск криптовалюты Gram, созданной основателем Telegram Павлом Дуровым, запрещен Американской Комиссией по ценным бумагам и биржам.
Петербургский дневник 04:49
Происшествия
В Японии около 100 тыс. домов остаются без света после тайфуна
По меньшей мере 100 тыс. домов в 13 японских префектурах остаются без электричества после тайфуна "Хагибис", который обрушился на центральные и восточные регионы страны в ночь на воскресенье.
ТАСС вчера в 20:18
Происшествия
Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве
Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.
Известия 04:29
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Авто
Кроссовер Great Wall получил новую медиасистему
Внешне Wey VV5 изменился кардинально: внедорожник получил иную форму световых приборов, бамперов и новую решётку радиатора, и, по мнению экспертов, стал как две капли воды похож на «старшего» VV7.
SpeedMe вчера в 23:52
Футбол
«Спартак» взял тренера вратарей из второй бундеслиги
Урванчки заменит на посту тренера вратарей «Спартака» Даниэла Тудора.
Спорт день за днем 05:26
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
REGNUM 01:05
Финансы
Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета
Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
РИА Новости 04:44
Происшествия
Станция «Выставочная» московского метро временно закрыта на вход
Станция московского метрополитена "Выставочная" Филевской линии временно закрыта на вход для пассажиров.
Газета.Ru 05:49
Политика
Киев обвинил Москву в «искажении» данных о разведения сил в Донбассе
Информация о якобы срыве украинской стороной процесса завершения разведения сил и средств в Донбассе не соответствует действительности.
Росбалт 05:08
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Политика
Сурков объяснил необходимость исследования путинизма
«Все может быть», — ответил он на вопрос, напишет ли сам Сурков колонку для новой рубрики издания «Путинизм».
РБК 04:19
Общество
Комитет вручил премию банка Швеции имени Альфреда Нобеля
Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер стали лауреатами премии государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за «экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности».
Известия 05:56
Политика
Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери
Евросоюз на год продлил санкции в связи с применением и распространением химического оружия, а также из-за инцидента в Солсбери, сообщил Совет ЕС.
РИА Новости 03:21
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Кино
«Джокер» снова возглавил российский прокат
Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru 04:23
Происшествия
Украинского актера в Польше избил работодатель
Известия вчера в 21:07
Политика
Зеленский призвал украинцев «не делать картинку» для российского ТВ
Зеленский попросил граждан не поддаваться на провокации, чтобы "не создавать красивую картинку для российского телевидения".
РИА Новости 02:30
Футбол
Санчес может выбыть из-за травмы до конца года
Нападающий сборной Чили и «Интера» Алексис Санчес выбыл минимум на два месяца из-за травмы, сообщает Mundo Deportivo.
Чемпионат вчера в 21:03
Общество
В выходные на Среднем Урале пойдет снег
По данным Гисметео, на следующей неделе на Урале немного потеплеет и воздух прогреется до +10 градусов, однако осадки также будут выпадать ежедневно.
Европейско-Азиатские новости 02:54
Экономика
В Красноярском крае повышают взносы на капремонт
В 2017—2019 годах в регионе заменили 759 лифтов. Напомним, размер минимального взноса в Красноярском крае — 7,50 рубля.
REGNUM вчера в 20:28
Армия и оружие
Эрдоган поставил НАТО перед выбором между Турцией и террористами
Президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил НАТО сделать выбор между Турцией и террористами.
News.ru 05:12