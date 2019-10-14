Футбол
Матч ТВБерлускони предложил вернуть ему «Милан»
Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони раскритиковал генерального директора клуба Ивана Газидиса, который ранее заявил, что клуб стал бы банкротом, если бы не их переход под управление фонда Elliott Management.
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 19:18, Вашингтон
Кино
Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Аргументы и Факты 11 октября в 20:01
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 20:29
Происшествия
Стрельба в торговом центре во Флориде: один человек ранен
В воскресенье, 13 октября, в городе Бока-Ратон (штат Флорида, США) один человек получил огнестрельное ранение в результате стрельбы, произошедшей в торговом центре.
Вести.Ru 18:32
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Политика
Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги
Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.
RT на русском 09:09
Религия
Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы
Экспресс газета 18:00
Армия и оружие
Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
REGNUM 12:37
Экономика
Граждан Украины запишут в самозанятые в России
Предложение уточнить отдельные положения законодательства о налоге на профессиональный доход (больше известен как налог для самозанятых) Минфин направил в правительство, сообщили в пресс-службе ведомства.
Известия 18:28
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Газета.Ru 06:05
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Политика
Трамп: Китай уже начал выполнять условия торговой сделки с США
Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Китай уже начал выполнять условия торговой сделки, по которым две страны достигли принципиальных договоренностей, и приступил к закупкам американской сельхозпродукции.
BFM.ru 19:12
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС вчера в 19:02
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33 человек
До 33 человек возросло количество погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис».
REGNUM 09:01
Шоу-бизнес
Суд определил наследников имущества Юлии Началовой
В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Дни24 11 октября в 12:47
Технологии
Ассоциация «Финтех» разработала стандарты открытых API
Ассоциация "Финтех" (АФТ) разработала стандарты использования открытых интерфейсов (API), в ближайшее время эти стандарты будут вынесены на публичное обсуждение.
ТАСС 11 октября в 13:55
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере Алеппо
Военнослужащие сирийской правительственной армии вошли в город Манбидж, находящийся в 85 км к северо-востоку от регионального центра Алеппо.
News.ru 14:39
Здоровье
В Оренбуржье новые технологии освободят врачей от бумажной волокиты
Освободить врачей от бумажной волокиты в Оренбуржье планируют с помощью внедрения инновационных технологий.
Российская газета 13:28
Гаджеты
Новый смартфон Redmi K20 Pro значительно упал в цене
Новый смартфон Redmi K20 в очередной раз стал дешевле первоначального ценника.
Rusargument 03:52
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Космос
Подвиг на орбите: 50 лет назад космонавт Филипченко спас экипаж
Ровно 50 лет назад Союз-7 с космонавтами Филипченко, Волковым и Горбатко на борту стартовал с космодрома Байконур.
МИР 24 вчера в 08:38
Происшествия
В машине пропавшей молодой мамы из Екатеринбурга нашли кровь
Замытые пятна крови обнаружили в Audi Q5 пропавшей в Екатеринбурге молодой матери Ксении Каторгиной.
Известия 18:40
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости 06:06
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 13:54
Игры
В коробке Overwatch для Nintendo Switch не будет картриджа
Может показаться странным, но мультиплеерные игры тоже выходят на физических носителях на консолях, как случилось и с Overwatch для PS4 и ХО.
Srnsk 14:10
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru 03:46
Шоу-бизнес
Стали известны имена участников шоу «План Б»
Вокруг ТВ 13:30