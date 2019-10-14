Футбол
Sportbox.RUБерлускони предложил вернуть ему «Милан»
Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони раскритиковал генерального директора клуба Ивана Газидиса, который ранее заявил, что клуб стал бы банкротом, если бы не их переход под управление фонда Elliott Management.
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Сильвио Берлускони: «Чтобы привести „Милан“ к былому величию, верните клуб мне»
Sports.ruвчера в 17:58
Экс-владелец «Милана» Берлускони посоветовал Газидису запереться в туалете
Спорт-Экспрессвчера в 16:41
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В США найдена рыба, способная жить даже без воды
В США обнаружены рыбы-змееголовы, которые способны жить не в воде, а дышать обычным воздухом. Об этом сообщили в "РИА Новостях".
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Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
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Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
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О противоречивом эффекте санкций против России рассказали немецкие СМИ
Согласно исследованию Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлианы Хинца из Кильского института мировой экономики, Россия несет около половины убытков от санкций со стороны западных стран.
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Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
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Новый сервис NVIDIA позволил запускать компьютерные игры на смартфонах
Для запуска GeForce Now понадобится смартфон на Android 5.0 и новее с объёмом оперативной памяти от 2 ГБ.
Ferra вчера в 10:26
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В Японии усомнились в способности систем ПРО страны сбить «Искандеры»
Известия 11 октября в 08:21
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
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Армия и оружие
Сирийская армия начала переброску на курдские территории
Известия вчера в 22:19
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В России завершается переход на цифровое вещание
Вести.Ru 01:00
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В Саратове автомобиль врезался в столб, три человека погибли
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Онколог прокомментировал сообщения о скорой смерти Заворотнюк
Онколог отреагировал на слухи об ухудшении состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, а также на сообщения о том, что ей осталось жить 48 часов и о скорой смерти знаменитости.
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Что случится, если весь лед на Земле растает за одну ночь: мировой потоп
Попав в океан, огромное количество пресной воды из растаявших льдов нарушит ход течений и вызовет погодные аномалии.
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Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
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Более 400 человек эвакуировали из школы в Томске из-за задымления
На месте работали шесть единиц техники и 25 человек.
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Первый гол за «Ростов» забил Мамаев в двусторонней игре
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Шоу-бизнес
Актриса Алла Михеева забралась на ванну в шпильках в новом фото
Алла Михеева, российская киноактриса, разместила на своей страничке в «Инстаграме» необычный снимок, на котором показано, как она стоит на ванне в шпильках.
Discover24 вчера в 05:07