с чего всё началось

Я нахожусь в Сочи, в Российской Федерации, где я встретился с президентом Владимиром Путиным по поводу его дня рождения. Мы обсудили отношения между Италией и Россией и международную ситуацию.

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони рассказал о своем визите в Россию по случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина. "Я нахожусь в Сочи, в Российской Федерации, где я встретился с президентом Владимиром Путиным по поводу его дня рождения", — заявил бывший глава правительства Италии.

Берлускони рассказал о встрече с Путиным в Сочи

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