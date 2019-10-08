Политика
РЕН ТВБерлускони рассказал о встрече с Путиным в Сочи
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони рассказал о своем визите в Россию по случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина. "Я нахожусь в Сочи, в Российской Федерации, где я встретился с президентом Владимиром Путиным по поводу его дня рождения", — заявил бывший глава правительства Италии.
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Я нахожусь в Сочи, в Российской Федерации, где я встретился с президентом Владимиром Путиным по поводу его дня рождения. Мы обсудили отношения между Италией и Россией и международную ситуацию.
— Сильвио Берлускони, итальянский политикТАСС 15:34
с чего всё началось
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал своим подписчикам в Фейсбук о своей недавней поездке в Сочи, в ходе которой он встретился с Владимиром Путиным и поздравил российского президента с днем рождения.Московский Комсомолец16:39
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