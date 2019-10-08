Политика
ТАССБерлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи
Ранее Путин и Берлускони встречались в Риме во время официального визита российского президента 4 июля. После насыщенного дня, встреч с Папой Римским Франциском и представителями высшего руководства Италии Путин остановился для встречи с Берлускони в аэропорту перед вылетом.
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Я нахожусь в Сочи, в Российской Федерации, где я встретился с президентом Владимиром Путиным по поводу его дня рождения. Мы обсудили отношения между Италией и Россией и международную ситуацию.
— Сильвио Берлускони, итальянский политикТАСС 15:34
с чего всё началось
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал своим подписчикам в Фейсбук о своей недавней поездке в Сочи, в ходе которой он встретился с Владимиром Путиным и поздравил российского президента с днем рождения.Московский Комсомолец16:39
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Следствие объявило в розыск бизнесмена Павла Фукса
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Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов проиграл судебное дело, которое было заведено против производителя средства «Крот».
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Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников
Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников на орбите. Об этом 7 октября сообщил Центр Карнеги.
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Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель автомобиля
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Компания Johnson & Johnson выплатит американцу 8 миллиардов долларов
Компания Johnson & Johnson заплатит 8 миллиардов долларов пострадавшему американцу.
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В Министерстве промышленности и торговли считают преждевременными опасения, что маркировка бутилированной воды приведет к росту цен на нее и перебоях с поставками.
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