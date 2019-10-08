Политика

ТАССТАССБерлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи

Ранее Путин и Берлускони встречались в Риме во время официального визита российского президента 4 июля. После насыщенного дня, встреч с Папой Римским Франциском и представителями высшего руководства Италии Путин остановился для встречи с Берлускони в аэропорту перед вылетом.
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Сильвио Берлускони
Я нахожусь в Сочи, в Российской Федерации, где я встретился с президентом Владимиром Путиным по поводу его дня рождения. Мы обсудили отношения между Италией и Россией и международную ситуацию.
— Сильвио Берлускони, итальянский политикТАСС 15:34
с чего всё началось
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал своим подписчикам в Фейсбук
 о своей недавней поездке в Сочи, в ходе которой он встретился с Владимиром Путиным и поздравил российского президента с днем рождения.
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