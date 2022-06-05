Российская газетаБерлускони заявил, что ему помешали сделать Россию частью ЗападаСоответствующее заявление сделал бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони.Российская газетаБерлускони также назвал европейцев «политическими гномами», которые рискуют быть раздавленными в результате противостояния России и США.Евразия DailyБерлускони также обратил внимание на то, что сейчас «крупнейшие страны мира, Китай, Индия, Россия и десятки других азиатских, африканских, латиноамериканских стран, не с Западом».БИЗНЕС OnlineЭкс-премьер Италии подчеркнул, что мир между Киевом и Москвой "должен быть достигнут как можно скорее".Life.ruЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаНациональная служба новостейФАНАбзацИзвестияЦентральная Служба НовостейРЕН ТВLife.ruPravda.RuЦарьградГазета.RuЯмал-МедиаREGNUMНародные новостиПодробнее о событииБерлускони: в Европе помешали сделать Россию частью ЗападаREGNUM02:30Экс-премьер Италии Берлускони: некоторые лидеры ЕС не дали сделать Россию частью ЗападаРИА Новости23:01Экс-премьер Италии Берлускони: некоторые лидеры ЕС не дали сделать Россию частью ЗападаИзвестия23:50Берлускони рассказал о бойкоте Европы союза РФ с ЗападомОбщественная служба новостей23:23Берлускони заявил о сожалении, что в Европе помешали сделать Россию частью ЗападаLenta.ru23:21Экс-премьер Италии Берлускони заявил, что некие лидеры ЕС не дали сделать Россию частью ЗападаРЕН ТВ23:17Экс-премьер Италии Берлускони: лидеры ряда стран ЕС не дали сделать Россию частью ЗападаNews.ru23:50Показать ещёОценить323Поделиться