Будьте в Плюсе

Берлускони заявил, что ему помешали сделать Россию частью Запада

Соответствующее заявление сделал бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони.
Российская газета
Берлускони также назвал европейцев «политическими гномами», которые рискуют быть раздавленными в результате противостояния России и США.
Евразия Daily
Берлускони также обратил внимание на то, что сейчас «крупнейшие страны мира, Китай, Индия, Россия и десятки других азиатских, африканских, латиноамериканских стран, не с Западом».
БИЗНЕС Online
Экс-премьер Италии подчеркнул, что мир между Киевом и Москвой "должен быть достигнут как можно скорее".
Life.ru

Подробнее о событии

Берлускони: в Европе помешали сделать Россию частью Запада
REGNUM02:30
Экс-премьер Италии Берлускони: некоторые лидеры ЕС не дали сделать Россию частью Запада
РИА Новости23:01
Экс-премьер Италии Берлускони: некоторые лидеры ЕС не дали сделать Россию частью Запада
Известия23:50
Берлускони рассказал о бойкоте Европы союза РФ с Западом
Общественная служба новостей23:23
Берлускони заявил о сожалении, что в Европе помешали сделать Россию частью Запада
Lenta.ru23:21
Экс-премьер Италии Берлускони заявил, что некие лидеры ЕС не дали сделать Россию частью Запада
РЕН ТВ23:17
Экс-премьер Италии Берлускони: лидеры ряда стран ЕС не дали сделать Россию частью Запада
News.ru23:50

Интересное

Аналитик Коган: при объявлении «квазидефолта» России в первую очередь пострадают кредиторы

Деньги на выплаты по внешнему долгу есть, а сам размер долга не незначителен.
РИА Новости18:15

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении ВСУ шахты имени Челюскинцев в Донецке

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила об уничтожении шахты имени Челюскинцев в Донецке огнем со стороны украинских войск.
РИА Новости02:46

На Украине из противотанкового комплекса сбит третий боевой вертолёт

На Украине из ПТРК сбит очередной боевой вертолёт.
Avia.pro22:00

WP: Байден столкнулся с паникой у лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе

Президент США Джо Байден столкнулся с паникой у лидеров ЕС, возникшей на фоне успехов российских войск на востоке Украины.
Российская газета22:05

Член администрации Запорожской области Рогов предложил переименовать Украину в УГИЛ

«Украину нужно переименовать в УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова», — сказал Рогов в беседе с «РИА Новости».
Известия03:11

«Бегство с препятствиями». Справятся ли зарубежные нефтяники без России

Миллиардные потери Как посчитали в издании Wood Mackenzie, инвестиции зарубежных энергетических компаний в первом квартале 2022-го в России обесценились более чем на 40 миллиардов долларов.
РИА Новости01:00

Спикер венгерского парламента Кевер заявил о психических проблемах у Владимира Зеленского

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер уличил президента Украины Владимира Зеленского в наличии психических проблем.
Lenta.ru00:28

Минобороны России показало видео ударов САУ «Пион» по скрытым в лесу позициям ВСУ

Министерство обороны России показало видео ударов самоходных артиллерийских установок (САУ) «Пион» по скрытым в лесу позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Lenta.ru03:18

El Pais сообщила, что власти Испании готовы направить Украине танки и зенитные ракеты

В настоящее время планируется поставить украинским военным танки Leopard и батарею зенитных ракет.
Lenta.ru01:51

Глава Саксонии Кречмер выступил против ограничений на поставку российского газа в Германию

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер осудил поспешные планы Берлина по остановке импорта российских угля, газа и нефти, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
РИА Новости01:46