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Берн и Киев обсудили представление Швейцарией интересов Украины в РФ

Украина договорилась с Швейцарией о том, чтобы Берн представлял интересы Киева в России.
Известия
Как пояснил Эльчингер ТАСС, «Швейцария активно предлагала свои добрые услуги обеим сторонам».
Взгляд.ру
Двадцать четвертого февраля на фоне спецоперации Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
РИА Новости
В швейцарском посольстве РФ напомнили, что распоряжением правительства России Швейцария «была включена в список недружественных стран наравне с государствами—членами ЕС и некоторыми другими странами».
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Швейцария заявила о готовности представлять интересы Украины в России
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Швейцария договорилась с Украиной о представлении интересов Киева в Москве
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