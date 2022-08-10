ИзвестияБерн и Киев обсудили представление Швейцарией интересов Украины в РФУкраина договорилась с Швейцарией о том, чтобы Берн представлял интересы Киева в России.ИзвестияКак пояснил Эльчингер ТАСС, «Швейцария активно предлагала свои добрые услуги обеим сторонам».Взгляд.руДвадцать четвертого февраля на фоне спецоперации Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.РИА НовостиВ швейцарском посольстве РФ напомнили, что распоряжением правительства России Швейцария «была включена в список недружественных стран наравне с государствами—членами ЕС и некоторыми другими странами».КоммерсантъЧитать далееСвернутьНТВНТВГазета.RuLife.ruРБКНародные новостиРосбалтREGNUMАргументы и ФактыФАНРидусRuBaltic.RuЦарьградПетербургский форматНовый ДеньПодробнее о событииШвейцария заявила о готовности представлять интересы Украины в РоссииРБК12:56Швейцария договорилась с Украиной о представлении интересов Киева в МосквеРИА Новости11:27Самое цитируемоеШвейцария готова представлять интересы Украины в РоссииКоммерсантъ12:37МИД Швейцарии заявил о готовности представлять интересы Украины в РоссииКомсомольская правда11:49В МИД Швейцарии заявили о готовности представлять интересы Киева в МосквеRT на русском11:58Швейцария заявила о готовности представлять интересы Украины в РоссииТАСС11:53Берн и Киев обсудили представление Швейцарией интересов Украины в РФИзвестия12:19Показать ещёОценить1,6KПоделиться