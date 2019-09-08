Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва после победы над Сербией в отборочном матче Евро-2020 (4:2) отметил, что португальцы хотят быть первыми в группе. Игрок записал на свой счет гол и голевую передачу.

Бернарду Силва: «Португалия хочет быть первыми в группе»

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