Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессБернарду Силва: «Португалия хочет быть первыми в группе»

Сербия — Португалия
2 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Црвена Звезда»
Никола Максимович
10′
40′
Рубен Диаш
42′
Вильям Карвалью
58′
Гонсалу Гедеш
Дарко Лазович
Адем Ляйич
59′
Александар Коларов
65′
65′
Нелсон Семеду
Жоау Канселу
Никола Миленкович
68′
70′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
80′
Криштиану Роналду
Филип Костич
Александар Катай
83′
Александар Митрович
85′
85′
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
86′
Бернарду Силва
Лука Миливоевич
Лука Йович
87′
89′
Вильям Карвалью
2 фото
Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва после победы над Сербией в отборочном матче Евро-2020 (4:2) отметил, что португальцы хотят быть первыми в группе. Игрок записал на свой счет гол и голевую передачу.
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