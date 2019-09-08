Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва заявил, что команда ставит цель занять первое место в группе B. В матче с Сербией хавбек записал на свой счёт гол и голевую передачу. Игра завершилась победой португальцев со счётом 4:2.

Общество Медики назвали лечебные свойства водки От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.

Политика В Ингушетии избрали нового главу региона Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".

Политика На выборах в Челябинской области проголосовали 16% избирателей Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на 12:00 в Челябинской области проголосовали 434233 избирателя.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Общество Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.

Футбол Футболисты Кокорин и Мамаев выходят из колонии по УДО Алексеевский районный суд Белгородской области принял решение об условно-досрочном освобождении из колонии скандально известных футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Футбол ЦСКА поздравил Набабкина с 33-летием ЦСКА поздравил своего защитника Кирилла Набабкина с днем рождения. Сегодня футболисту исполнилось 33 года.

Футбол Экс-форвард «Ювентуса» Божинов вернулся в «Ботев» Известный болгарский нападающий Валери Божинов вернулся в «Ботев» из Враца, сообщается на официальном сайте болгарского клуба.

Общество 400 тыс. жителей Канады остались без света из-за урагана «Дориан» По данным Nova Scotia Power, более 397 тыс. жителей провинции Новая Шотландия остались без электричества из-за приближения урагана «Дориан».

Политика В работе электронного голосования на выборах в Москве произошел сбой Система дала сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, но через час восстановила работу, сообщил замглавы департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

Происшествия На участке в Волгограде умер кандидат в депутаты облдумы В Волгограде в единый день голосования на участке умер кандидат в депутаты областной думы.

Происшествия В Петербурге облили зеленкой члена избиркома Шлейникову В Петроградском районе Северной столицы совершено нападение на Анну Шлейникову, которая имеет совещательный голос с участковой избирательной комиссии № 1614.

Кино Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер» Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.

Происшествия Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.

Политика Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17 Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.

Единоборства Емельяненко поздравил Хабиба с победой над Порье Известный российский борец Александр Емельяненко поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над гражданином США Дастином Порье в турнире UFC, об этом он сообщил 8 сентября на своей странице в социальной сети Instagram.

Космос Робот Федор вернулся на Землю с МКС Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.

Экономика Новая пенсионная реформа ожидает россиян В министерстве финансов России рассказали о подготовке закона о новой системе пенсионных накоплений.

Происшествия В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.

Автоспорт Ф3: Цунода выиграл воскресную гонку в Монце Пилот Jenzer Юки Цунода одержал победу в воскресной гонке Формулы 3 в Монце.

Наука Древнее глобальное потепление было вызвано изменением орбиты Земли Древнее глобальное потепление, известное как палеоцен-эоценовый термический максимум, могло быть спровоцировано изменением земной орбиты.