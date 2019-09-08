Футбол

Газета.RuГазета.RuМатич объяснил причину поражения сборной Сербии от сборной Португалии

Сербия — Португалия
2 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Црвена Звезда»
Никола Максимович
10′
40′
Рубен Диаш
42′
Вильям Карвалью
58′
Гонсалу Гедеш
Дарко Лазович
Адем Ляйич
59′
Александар Коларов
65′
65′
Нелсон Семеду
Жоау Канселу
Никола Миленкович
68′
70′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
80′
Криштиану Роналду
Филип Костич
Александар Катай
83′
Александар Митрович
85′
85′
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
86′
Бернарду Силва
Лука Миливоевич
Лука Йович
87′
89′
Вильям Карвалью
Игрок сборной Сербии Неманья Матич прокомментировал поражение его команды в матче со сборной Португалии (2:4), который состоялся в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года, передает официальный сайт УЕФА. По словам спортсмена, футболисты сербской команды выложились на 100 процентов.
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