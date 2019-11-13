Футбол
Sportbox.RUБернарду Силва дисквалифицирован на один матч за расистский твит
Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч первой команды и оштрафован на 50 тысяч фунтов за сообщение в социальных сетях, касающееся товарища по команде Бенджамина Менди.
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Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
RT на русском 07:21
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Политика
Трамп обсудит с Эрдоганом С-400 и увеличение торгового оборота
RT на русском 13:20
Политика
Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова
Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
Ореанда-Новости вчера в 05:48
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 07:17
Происшествия
Материалы дела, по которому обвинялся Иван Голунов, засекретили
Следственный комитет России засекретил уголовное дело о наркотиках, по которому обвиняемым проходил журналист Иван Голунов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11 ноября в 06:18
Политика
Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС
Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Известия 12:48
Здоровье
Названы симптомы рака мозга, которые часто путают со старением
Ученые-медики из Великобритании, проведя тщательные исследования заявили, что на ранних стадиях рака мозга возникают некоторые симптомы, которые пациент легко может спутать с обычным процессом старения организма.
Ugpressa.ru 05:23
Шоу-бизнес
Певица Натали опровергла слухи о четвертой беременности
Поклонники стали поздравлять 45-летнюю артистку с четвертой беременностью. Знаменитость опровергла эти слухи оригинальным способом.
RuNews24.ru 07:45
Общество
Путин подписал закон о сокращенном трудовом дне для женщин в селе
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении сокращенного рабочего дня для работниц в сельской местности.
РЕН ТВ вчера в 15:15
Происшествия
Возлюбленную доцента Соколова застрелили во сне
Фонтанка.Ру 12:23
Происшествия
В Псковской области проверят видео об обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начали проверку начали проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета 11:11
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском 11:44
Происшествия
Под Самарой в ДТП погиб замгендиректора РКЦ «Прогресс»
Заместитель гендиректора по производству ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в структуру Роскосмоса) Вадим Небога погиб в автоаварии.
Аргументы и Факты 07:47
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 06:11
Кино
Герой «Игры престолов» снимает в Новгороде свой фильм
Сегодня в Великом Новгороде норвежская кинокомпания Ekkofilm проводит съемки документального фильма «По следам Святого Олафа».
Пароход Онлайн 09:13
Кино
Педро Паскаль раскрыл имя главного героя в сериале «Мандалорец»
Осторожно: в тексте могут содержаться спойлеры к сериалу «Мандалорец».В интервью, выпущенном к релизу первого эпизода сериала «Мандалорец», исполнитель главной роли Педро Паскаль рассказал о работе над персонажем и попутно раскрыл имя своего героя.
КиноПоиск 08:10
Авто
АвтоВАЗ объявил о новых комплектациях на Lada Vesta
«На базовой версии LADA Vesta AТ седан в комплектации Classic с пакетом Start Plus в комплект оборудования входят кондиционер, 3-уровневый обогрев передних сидений, 2 подушки безопасности, задние дисковые тормоза, электронная система контроля устойчивости, охлаждаемый перчаточный ящик, центральный подлокотник с боксом и розеткой 12V для пассажиров», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 00:08
Авто
Mitsubishi представила кроссовер-минивэн Xpander
Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Автоновости дня вчера в 04:35
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия
В «Артеке» школьница умерла во сне
РИА Новости 04:32
Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Российская газета 11:19
Киберспорт
В Death Stranding начали делать ловушки для игроков через мультиплеер
Игроки в Death Stranding научились создавать ловушки для других пользователей с помощью мультиплеера.
CyberSport.ru 03:35
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
Наука
«Нет нейтрального взгляда на добро»
О биоэтике — обычной и христианской — в США и России, проблемах редактирования генома, клинических этиках и важности междисциплинарных исследований в интервью Indicator.Ru рассказала президент Американской ассоциации биоэтики и гуманитарных наук, директор Центра биоэтики, здоровья и общества Университета Уэйк-Форест Ана Илтис.
Индикатор вчера в 11:09
Общество
Первый европейский завод Tesla будет в Берлине
Коммерсантъ 04:28