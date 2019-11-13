Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч первой команды и оштрафован на 50 тысяч фунтов за сообщение в социальных сетях, касающееся товарища по команде Бенджамина Менди.

Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч за расистский твит

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