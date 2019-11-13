Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUБернарду Силва дисквалифицирован на один матч за расистский твит

Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч первой команды и оштрафован на 50 тысяч фунтов за сообщение в социальных сетях, касающееся товарища по команде Бенджамина Менди.
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Бернарду дисквалифицирован на 1 матч за твит про Менди и шоколадного человечка. Он заплатит штраф и пройдет спецкурсы

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