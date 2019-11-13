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Sportbox.RUБернарду Силва дисквалифицирован на один матч за расистский твит
Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч первой команды и оштрафован на 50 тысяч фунтов за сообщение в социальных сетях, касающееся товарища по команде Бенджамина Менди.
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Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
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Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для селянок
Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в сельской местности.
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Mazda представила рестайлинговый седан Mazda 2
Японская компания Mazda представила обновлённую версию седана Mazda 2 для Мексики. Об этом сообщается на сайте AutoFile.
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Похудевшая Анастасия Волочкова, переборщившая с диетами, напугала фанатов своим изможденным и болезненным видом.
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В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
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Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
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На Параде Победы могут показать новую огнеметную систему ТОС-2
На Параде Победы в 2020 году планируется представить новую тяжелую огнеметную систему ТОС-2.
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В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
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Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
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«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
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С момента присоединения Крыма к России переехали жить на полуостров около 170 тысяч людей.
Общество
«Нафтогаз» сетует на отсутствие предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Киев не примет вариант отказа с "Газпромом" от взаимных претензий по транзиту энергоносителя, и посетовал на то, что других предложений от Москвы не поступает.
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People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
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ВСУ накрыли из гранатометов украинских радикалов
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Задержан четвёртый подозреваемый по делу о перестрелке под Ростовом
Правоохранительные органы задержали четверых подозреваемых, причастных к перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области.
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Футбол
Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
Общество
На Украине освободили организатора «убийства» на Бабченко
Киевский апелляционный суд освободил директора оружейного предприятия «Шмайсер» Бориса Германа, которого обвиняли в организации покушения на жизнь российского журналиста Аркадия Бабченко.
Политика
Почти 40 тыс. жителей ЛНР получили российские паспорта
Почти 40 тыс. жителей Луганской народной республики (ЛНР) уже получили паспорта Российской Федерации.
Происшествия
Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны
Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
Игры
Хип-хоп группа City Morgue намекнула на новый релиз от Rockstar Game
Хип-хоп группа City Morgue опубликовала тизер сотрудничества с Rockstar Games. В нем указана только дата — лето 2020-го.
Футбол
Муслин опроверг слова экс-игрока «Локомотива» о вымогательстве денег
Экс-тренер "Локомотива" Славолюб Муслин дал комментарий по поводу слов бывшего игрока "красно-зеленых" Исо Каньенды, заявившего о требовании ежемесячных выплат за возможность остаться в составе "железнодорожников".
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Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу
Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу.
Политика
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.