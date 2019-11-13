Футбол

MetaratingsMetaratingsБернарду Силва дисквалифицирован на 1 матч за расизм

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва дисквалифицирован на 1 матч за «расистский» твит в отношении партнёра по команде Бенжамена Менди, сообщает журналист The Mirror Дэвид МакДоннелл. Кроме того, португалец оштрафован на 50 000 фунтов стерлингов.
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