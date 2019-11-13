Футбол
MetaratingsБернарду Силва дисквалифицирован на 1 матч за расизм
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва дисквалифицирован на 1 матч за «расистский» твит в отношении партнёра по команде Бенжамена Менди, сообщает журналист The Mirror Дэвид МакДоннелл. Кроме того, португалец оштрафован на 50 000 фунтов стерлингов.
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 12:13, Ашберн
Экономика
В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
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Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
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Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
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Как отметил директор офиса SPN Communications Санкт-Петербург Сергей Калинчук, одним из элементов бренда стало «бирюзовое холодное северное солнце, которое светит всегда — и зимой, и летом».
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Для омичей утвердили новый прожиточный минимум
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Омскрегион 04:23
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Рада Украины поддержала снятие запрета на продажу сельхозземель
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Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
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Расписание этапа Гран-при в Москве. Там выступят Медведева и Трусова
В период с 15 по 17 ноября в Москве состоится пятый этап серии Гран-при по фигурному катанию — Rostelecom Cup.
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