Футбол
Sportbox.RUБернарду Силва дисквалифицирован на один матч за расистский твит
Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч первой команды и оштрафован на 50 тысяч фунтов за сообщение в социальных сетях, касающееся товарища по команде Бенджамина Менди.
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Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч и оштрафован за расистскую шутку
Спорт-Экспрессвчера в 09:14
Полузащитник «Манчестер Сити» Силва дисквалифицирован за шутку про одноклубника
Чемпионатвчера в 09:27
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