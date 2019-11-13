Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUБернарду Силва дисквалифицирован на один матч за расистский твит

Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч первой команды и оштрафован на 50 тысяч фунтов за сообщение в социальных сетях, касающееся товарища по команде Бенджамина Менди.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Бернарду дисквалифицирован на 1 матч за твит про Менди и шоколадного человечка. Он заплатит штраф и пройдет спецкурсы

Sports.ruвчера в 09:20

Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч и оштрафован за расистскую шутку

Спорт-Экспрессвчера в 09:14

Полузащитник «Манчестер Сити» Силва дисквалифицирован за шутку про одноклубника

Чемпионатвчера в 09:27

Футболист «Манчестер Сити» дисквалифицирован за шутку над партнером по команде. Ее сочли расистской

Sport24.ruвчера в 09:28

Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч за расистский твит

Sportbox.RUвчера в 09:50

Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч за твит в адрес Менди

РИА Новостивчера в 09:35

Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч за твит в адрес Менди

Советский спортвчера в 10:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Футбол

«Рубин» заинтересован в полузащитнике «Краснодара»

По информации "Чемпионата", "Рубин" заинтересован в полузащитнике "Краснодара" Юнесе Намли.
Sport.ru 10:59
Политика

Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 после переговоров с Трампом

Известия 08:54
Политика

Мужа украинского депутата задержали по запросу России

Гражданский муж народного депутата фракции «Слуга народа» Анны Скороход Алексей Алякин задержан в Киеве по запросу России.
РБК 09:47
Шоу-бизнес

45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности

Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Комсомольская правда вчера в 16:40
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Хоккей

Ковальчука могут убрать из состава «Лос-Анджелеса»

Российский нападающий клуба «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в скором времени будет выведен из состава команды.
NewInform 12 ноября в 22:35
Фигурное катание

Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России

В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
Чемпионат 07:20
Происшествия

Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска. Прямой эфир

В новом выпуске программы «Замкадье» журналисты Дмитрий Козенко и Александр Никишин обсуждают главные новости регионов России.
FreeNews-Volga 05:00
Игры

Слух: релиз PC-версии Halo: Reach состоится уже 3 декабря

Скорее всего, Microsoft официально объявит дату релиза PC-версии Halo: Reach уже сегодня вечером на X019, но информация о дате выхода шутера "утекла" в сеть ещё до старта ивента - похоже, игра выйдет на ПК уже 3 декабря.
Gmbox.ru 07:59
Происшествия

Из частного дома престарелых в Челябинске эвакуировали стариков

Челябинские чиновники экстренно забрали из частного дома престарелых 54 пенсионеров.
АиФ Челябинск 08:36
Армия и оружие

В Минобороны России заявили, что США продолжают разграблять Сирию

США под предлогом охраны нефтяной инфраструктуры в Сирии продолжают разграблять эту страну и финансировать антиправительственные группировки, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
РИА Новости 06:13
Наука

Ученые назвали опасность сахара

Употребление сахара ведет к воспалению кишечника, уверены канадские ученые из Университета Альберты.
Волгоградская правда 03:36
Происшествия

Защита историка Соколова обжаловала его арест

Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении своей ученицы и сподвижницы Анастасии Ещенко, подала жалобу на заключение ученого под стражу.
Российская газета 09:47
Общество

Госдума предложила изменить процедуру раздела имущества супругов

В Государственную думу внесли законопроект, который закрепляет в Семейном кодексе понятие общего имущества супругов.
Комсомольская правда 08:07
Политика

«Слуга народа» поддержит в Раде законопроект о продаже земли

В первом чтении вся фракция «Слуги народа» Верховной рады Украины, «кроме трех-четырех человек, которые удерживаются», готова голосовать за законопроект о продаже земли в первом чтении.
REGNUM вчера в 07:05
Политика

Протестующие в Тбилиси парализовали движение в центре города

После провала законопроекта о переходе на пропорциональную избирательную систему протестующие в знак протеста перекрыли проезжую часть на проспекте Шота Руставели в центре Тбилиси, сообщает «Новости Грузия».
РБК 10:10
Политика

Опубликованы новые материалы по делу о крушении малайзийского «Боинга»

Международная следственная группа опубликовала новые материалы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе.
Эхо Москвы 09:00
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Экономика

Проект порта в Тамани сократили в четыре раза

РБК 01:58
Энергетика

Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции.
РБК 08:41
Политика

Глава МИД Украины допустил выход страны из минских соглашений

Украинские власти допускают выход страны из минских соглашений, которые были заключены в 2015 году "нормандской четверкой" - Францией, Германией, Россией и Украиной для урегулирования конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 08:09
Политика

Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря

Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
RT на русском 08:27
Политика

В Госдуме рассказали об иностранном вмешательстве в дела РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России зафиксировала вмешательство в дела 17 субъектов страны.
Известия 10:38
Политика

Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС

Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Ридус вчера в 15:58
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:42
Авто

УАЗ готовит новый необычный фургон на базе УАЗ «Профи»

Ульяновский автозавод запустит «в серию» новый многофункциональный фургон на базе УАЗ «Профи», построенный совместно Коломенским опытно-механическим заводом.
Автоновости дня 12 ноября в 23:43
Космос

«Роскосмос» расторг контракт на запуск спутников «Гонец» в 2020 году

"Роскосмос" расторг контракт на запуск трех спутников низкоорбитальной системы связи "Гонец", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", комментируя информацию с сайта госзакупок.
РИА Новости 07:12
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Происшествия

Пожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован

Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве.
ТАСС 08:55
Общество

Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина

Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Газета.Ru 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное