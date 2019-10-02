Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может получить длительную дисквалификацию за сообщение в Twitter в адрес своего одноклубника Бенжамена Менди. Игрока могут дисквалифицировать на 6 матчей, сообщает The Guardian.

Бернарду Силва может получить дисквалификацию на шесть матчей

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