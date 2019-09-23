Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руБернарду Силва удалил шутку про Менди из-за обвинений в расизме

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва решил подшутить над своим одноклубником Бенджамином Менди. Португалец опубликовал в Twitter фотографию Менди в детстве, а рядом с ней – изображение персонажа с этикеток конфет Conguitos.
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Бернарду Силва обвинен в расизме из-за шутки в соцсетях в адрес одноклубника

Матч ТВ09:46

Kick It Out осудила Бернарду Силву: «Расистские стереотипы неприемлемы в качестве «стеба»

Sports.ru06:41

Kick It Out осудила публикацию Силвы в отношении Менди

Евро-футбол.ру09:40

Бернарду Силва может понести наказание за твит про Менди, который сочли расистским

Sport24.ru08:34

Игрока «Манчестер Сити» обвинили в расизме

Газета.Ru06:24

Kick It Out выступила с заявлением после мема Б. Силвы про темнокожего партнёра

Чемпионат07:19

СМИ: футболист Бернарду Силва обвиняется в расизме из-за шутки в адрес одноклубника

ТАСС08:44
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
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Экс-президент Украины Петр Порошенко уверен, что нынешние власти не смогут посадить его в тюрьму.
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Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
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ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
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Опубликован новый тизер фильма «Во все тяжкие»

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Сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми»

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Грета Тунберг отчитала мировых лидеров на климатическом саммите ООН

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Португальский футболист, полузащитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Португалии. Участник чемпионата мира 2018 года.
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