Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва решил подшутить над своим одноклубником Бенджамином Менди. Португалец опубликовал в Twitter фотографию Менди в детстве, а рядом с ней – изображение персонажа с этикеток конфет Conguitos.

Бернарду Силва удалил шутку про Менди из-за обвинений в расизме

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линитя так установлена и не была.

Происшествия Журналисту Азару грозит 30 суток ареста из-за акции 31 августа Азару грозит наказание в виде административного штрафа от 150 до 300 тыс. рублей, или обязательные работы на срок от 42 часов, или административный арест до 30 суток.

Политика В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.

Политика Шпиона Смоленкова объявили в розыск Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.

Кино Богомолов снимет Собчак в сериале про маньяка Режиссер Константин Богомолов снимет свою новоиспеченную жену Ксению Собчак в киносериале про маньяка.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.

Происшествия Пассажиры из Кургана устроили дебош в аэропорту Челябинска Неприятный инцидент случился 22 сентября в аэропорту Баландино. Сотрудники воздушной гавани обратились в транспортную полицию.

Путешествия Из-за Thomas Cook кипрские отели могут потерять €50 млн Саввас Пердиос считает, что кипрские отели могут потерять €50 млн, которые им задолжал Thomas Cook.

Кино Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.

Экономика «Газпром нефть» передаст часть заправок в управление своим сотрудникам По словам Крылова, по состоянию на конец июня 2019 года «Газпром нефть» перевела 279 своих АЗС на три партнерские модели управления, а до конца 2019 года планирует передать 411 объектов.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Экономика ЦБ хочет ограничить права неквалифицированных инвесторов Центральный банк России подготовил проект закона, в котором прописаны ограничения возможностей неквалифицированных инвесторов.

Политика Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована.

Общество Republic нашел у родных главы АП недвижимость на 1,6 млрд рублей Журналисты Republic нашли у родственников главы администрации президента Антона Вайно недвижимость общей стоимостью 1,6 миллиардов рублей.

Единоборства Отец Хабиба Нурмагомедова попал в Книгу рекордов России Отец Хабиба Нурмагомедова попал в Книгу рекордов России как самый результативный тренер по самбо.

Политика Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".

Политика Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.

Футбол Гендиректор «Спартака» оценил сравнение Кононова с Кличко Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн оценил комментарий одного из пользователей инстаграма, сравнившего главного тренера красно-белых Олега Кононова с мэром Киева Виталием Клично, передает Sport24.

Происшествия Тягач столкнулся с самолетом в Шереметьево В московском аэропорту Шереметьево столкнулся тягач с контейнерными телегами с самолетом казахстанской авиакомпании Air Astana.

Авто В России начнут собирать полноприводные минивэны Peugeot и Citroen На заводе в Калуге начнут производство полноприводных модификаций Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen SpaceTourer и Citroen Jumpy.

Авто Показана новая версия российского родстера «Крым» «Крым» по-прежнему использует мотор от ВАЗ-21127, но получил доработанную подвеску и новое сцепление.

Энергетика На восстановление НПЗ Саудовской Аравии потребуются месяцы Восстановление добычи нефти в прежнем объеме возможно уже в ближайший месяц, но для полноценного ремонта в настоящий момент в Саудовской Аравии отсутствуют все необходимые детали.