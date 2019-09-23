Футбол
Евро-футбол.руБернарду Силва удалил шутку про Менди из-за обвинений в расизме
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва решил подшутить над своим одноклубником Бенджамином Менди. Португалец опубликовал в Twitter фотографию Менди в детстве, а рядом с ней – изображение персонажа с этикеток конфет Conguitos.
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Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линитя так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Шоу-бизнес
Петросян заявил, что не может попасть в свой дом
РИА Новости 06:13
Шоу-бизнес
В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Происшествия
Журналисту Азару грозит 30 суток ареста из-за акции 31 августа
Азару грозит наказание в виде административного штрафа от 150 до 300 тыс. рублей, или обязательные работы на срок от 42 часов, или административный арест до 30 суток.
Интерфакс 10:55
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Кино
Богомолов снимет Собчак в сериале про маньяка
Режиссер Константин Богомолов снимет свою новоиспеченную жену Ксению Собчак в киносериале про маньяка.
Peterburg2.ru 07:51
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Происшествия
Пассажиры из Кургана устроили дебош в аэропорту Челябинска
Неприятный инцидент случился 22 сентября в аэропорту Баландино. Сотрудники воздушной гавани обратились в транспортную полицию.
КП - Челябинск 07:05
Политика
В США задержаны два участника штурма «Зоны 51»
Комсомольская правда 20 сентября в 12:49
Путешествия
Из-за Thomas Cook кипрские отели могут потерять €50 млн
Саввас Пердиос считает, что кипрские отели могут потерять €50 млн, которые им задолжал Thomas Cook.
Турпром 07:10
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Экономика
«Газпром нефть» передаст часть заправок в управление своим сотрудникам
По словам Крылова, по состоянию на конец июня 2019 года «Газпром нефть» перевела 279 своих АЗС на три партнерские модели управления, а до конца 2019 года планирует передать 411 объектов.
РБК 06:41
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Экономика
ЦБ хочет ограничить права неквалифицированных инвесторов
Центральный банк России подготовил проект закона, в котором прописаны ограничения возможностей неквалифицированных инвесторов.
Газета.Ru 03:54
Политика
Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована.
РИА Новости 11:13
Общество
Republic нашел у родных главы АП недвижимость на 1,6 млрд рублей
Журналисты Republic нашли у родственников главы администрации президента Антона Вайно недвижимость общей стоимостью 1,6 миллиардов рублей.
Собеседник 06:23
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова попал в Книгу рекордов России
Отец Хабиба Нурмагомедова попал в Книгу рекордов России как самый результативный тренер по самбо.
Российская газета 06:25
Политика
Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:27
Политика
Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты
Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
Евразия Daily вчера в 09:58
Футбол
Гендиректор «Спартака» оценил сравнение Кононова с Кличко
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн оценил комментарий одного из пользователей инстаграма, сравнившего главного тренера красно-белых Олега Кононова с мэром Киева Виталием Клично, передает Sport24.
Газета.Ru 10:57
Происшествия
Тягач столкнулся с самолетом в Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево столкнулся тягач с контейнерными телегами с самолетом казахстанской авиакомпании Air Astana.
Газета.Ru 13:31
Авто
В России начнут собирать полноприводные минивэны Peugeot и Citroen
На заводе в Калуге начнут производство полноприводных модификаций Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen SpaceTourer и Citroen Jumpy.
AutoNews 10:01
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
РИА Новости 12:08
Авто
Показана новая версия российского родстера «Крым»
«Крым» по-прежнему использует мотор от ВАЗ-21127, но получил доработанную подвеску и новое сцепление.
32CARS.ru 04:24
Энергетика
На восстановление НПЗ Саудовской Аравии потребуются месяцы
Восстановление добычи нефти в прежнем объеме возможно уже в ближайший месяц, но для полноценного ремонта в настоящий момент в Саудовской Аравии отсутствуют все необходимые детали.
REGNUM вчера в 21:36
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A20s
Компания Samsung анонсировала новый смартфон Galaxy A20s, который пришел на смену Galaxy A20.
MobiDevices 12:24