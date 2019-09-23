Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руБернарду Силва удалил шутку про Менди из-за обвинений в расизме

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва решил подшутить над своим одноклубником Бенджамином Менди. Португалец опубликовал в Twitter фотографию Менди в детстве, а рядом с ней – изображение персонажа с этикеток конфет Conguitos.
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Бернарду Силва обвинен в расизме из-за шутки в соцсетях в адрес одноклубника

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СМИ: футболист Бернарду Силва обвиняется в расизме из-за шутки в адрес одноклубника

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Евро-футбол.ру09:40

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Sports.ru06:41
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