Футбол
Евро-футбол.руБернарду Силва удалил шутку про Менди из-за обвинений в расизме
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва решил подшутить над своим одноклубником Бенджамином Менди. Португалец опубликовал в Twitter фотографию Менди в детстве, а рядом с ней – изображение персонажа с этикеток конфет Conguitos.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 12:16, Вашингтон
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Общество
В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»
В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
РБК вчера в 09:37
Шоу-бизнес
В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru вчера в 15:32
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура 02:07
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Политика
Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ
Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.
РИА Новости 11:38
Гаджеты
Haval и Xiaomi заключили соглашение о партнерстве в РФ
Haval и Xiaomi заключили соглашение о партнерстве в РФ, но детали сотрудничества не раскрывают.
Tvoe-avto.com 09:36
Здоровье
К концу года все поликлиники Новгородской области станут «бережливыми»
К концу 2019 года во всех учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, будет создана новая модель медицинской организации — «бережливая поликлиника».
Новгород.ру 08:48
Кино
Сильвестр Сталлоне рассказал, кто мог исполнить роль Рэмбо
Американский актер Сильвестр Сталлоне назвал имена актеров, которые соперничали с ним за главную роль в фильме "Рэмбо: Первая кровь", снятым в 1982 году режиссером Тедом Котчеффом.
Газета.Ru вчера в 08:05
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Политика
Премьер Чехии заявил о безрезультатности санкций против России
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью немецкому изданию Welt заявил о безрезультатности санкций Европейского союза против России.
RT на русском 11:29
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист
В Екатеринбурге без вести пропал журналист Александр Поздеев. Об этом сообщает «Областная газета», в которой он работал ранее.
REGNUM 11:44
Происшествия
После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских
11 полицейских уволили после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки из Московской области к действиям сексуального характера.
Газета.Ru 10:50
Общество
В России создали искусственное мясо
BFM.ru 05:37
Экономика
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Общество
В Минфине назвали число чиновников в России
Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
Происшествия
В ДТП с двумя маршрутками в Челябинске пострадали 11 человек
Одиннадцать человек получили травмы легкой степени тяжести в результате столкновения двух маршрутных такси в Челябинске.
Известия 11:31
Гаджеты
В смартфоне Samsung Galaxy S11 будет установлена 100-Мп камера
В новом «умном» телефоне популярной линейки Galaxy, аппарате с кодом S11 будет установлена четырёхмодульная камера с рекордным разрешением в 100 мегапикселей.
OAnews 09:21
Политика
Волкер советует Зеленскому налаживать прямые контакты с Путиным
Спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Украиной прямых контактов с Россией на высшем уровне.
ТАСС 11:49
Политика
Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
Известия 02:54
Общество
Игрушечного бен Ладена продавали в детском магазине Ставрополя
Российская газета 07:28
Наука
Реальные эксперименты на коллайдере NICA начнутся в 2021 году
Проведение реальных экспериментов на ионном ускорительном комплексе NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility) начнется в 2021 году.
ТАСС 01:31
Футбол
Заболотный прокомментировал свой переход в «Сочи»
Обо всем нападающий «Сочи» написал в своем Instagram-аккаунте. Антон Заболотный поделился с подписчиками криком души.
Gazeta.SPb вчера в 15:19
Политика
Политолог оценил идею международного договора по Украине
Ранее Андрей Ермак рассказал об обсуждении на Украине идеи подписания масштабного международного договора с крупнейшими западными странами.
Комсомольская правда 09:25
Армия и оружие
Объединенная группировка войск на Северном Кавказе празднует 20-летие
Московский Комсомолец 10:13
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Игры
Выживание в снегах — вышел новый мод для Fallout 4
Для пущей реалистичности автор создал эффекты вроде пара, вырывающегося изо рта, и снега, который остаётся на одежде.
3DNews 07:43