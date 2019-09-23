Футбол
Евро-футбол.руБернарду Силва удалил шутку про Менди из-за обвинений в расизме
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва решил подшутить над своим одноклубником Бенджамином Менди. Португалец опубликовал в Twitter фотографию Менди в детстве, а рядом с ней – изображение персонажа с этикеток конфет Conguitos.
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Общество
Друзь вернется в «Что? Где? Когда?»
Илья Бер, обвинивший Друзя в попытке подкупа, в разговоре с РБК назвал решение компании «Игра-ТВ» вернуть магистра в ЧГК позорным.
РБК 08:55
Армия и оружие
В России приступили к разработкам истребителей шестого поколения
В России приступили к созданию шестого поколения истребителей.
Газета.Ru 05:05
Наука
Нездоровая еда ухудшает долговременную память
Команда ученых из Австралии провела эксперимент на грызунах, в рамках которого животных разделили на четыре группы и три из них кормили вредной пищей.
Волга-Медиа вчера в 07:07
Общество
Самара попала в список городов, жители которых чувствуют себя бедными
Из 200 городов Самара оказалась на 75 месте, Сызрань - на 144, у Новокуйбышевска 148 позиция в рейтинге, а Тольятти попал на 155 строчку.
Другой город (Самара) 06:30
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Россию на заработки
Больше 10 лет назад исполнительница хитов «Посмотри в глаза» и «Половинки» внезапно пропала с радаров шоу-бизнеса: перестала выступать и перебралась в Испанию.
StarHit.ru 00:00
Политика
Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о ратификации Парижского климатического соглашения.
Коммерсантъ 07:27
Спорт
В ОКР заявили о риске санкций против российских спортсменов
Российские спортсмены рискуют столкнуться с санкциями со стороны международных федераций по причинам, к которым не имеют отношения.
RT на русском 08:26
Армия и оружие
В США назвали худший самолет Второй мировой войны
Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
Lenta.ru вчера в 17:06
Происшествия
На Кубани наказали 11 полицейских за изнасилование 17-летней волейболистки
В Краснодарском крае 11 полицейских понесли наказание после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
РИА Новости 08:39
Здоровье
Педиатр назвал правила подготовки ребенка к сезону простуд
Педиатр Владимир Остапишин, профессор и доктор медицинских наук, назвал правила подготовки ребенка к сезону простуд.
Актуальные Новости 08:03
Общество
В России ожидается затяжное похолодание
В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании на всей территории России.
9111.ru 04:11
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
Дни24 21 сентября в 08:49
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Общество
Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие
День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
ТАСС 03:20
Кино
Наташа Романова жива? Фанаты обсуждают кадры кинокомикса «Чёрная вдова»
Фотография со съемочной площадки фильма «Черная вдова» дала фанатам надежду на то, что Наташа Романова могла выжить после событий в фильме «Мстители: Финал».
REGNUM 08:10
Политика
Зеленский призвал жителей Украины жаловаться на коррупцию
Зеленский призвал жителей Украины «делать маленькие шаги навстречу иной ментальности» и подписал закон об импичменте президента.
REGNUM 06:56
Происшествия
Суд решил судьбу державшего ребенка 10 лет в коммуналке педофила
Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который 10 лет удерживал мальчика в секс-рабстве в коммуналке.
Газета.Ru 08:13
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК 21 сентября в 14:18
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Авто
PSA запустит в России производство полноприводных Peugeot и Citroen
Группа PSA в октябре 2019 года запустит в России производство полноприводных модификаций моделей Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen SpaceTourer и Citroen Jumpy.
Движок 05:16
Политика
Песков попросил доверять словам Путина об амнистии капитала
Предприниматели могут доверять обещаниям президента России Владимира Путина, касающимся амнистии капитала.
REGNUM 07:37
Путешествия
Банкротство Thomas Cook не повлияет на работу российских туроператоров
О банкротстве одной из старейших туристических компаний в мире — британский туроператор Thomas Cook начал свою работу еще в 1841 году — стало известно 23 сентября.
Вести.Ru 07:25
Футбол
В Чехии забили гол пятой точкой
Спорт-Экспресс 06:17
Происшествия
Командир аварийного А321 не планирует переезжать в подаренную квартиру
Вечерняя Москва 08:30
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Кино
Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPicrureRu.
REGNUM 08:53
Волейбол
Женская сборная России по волейболу на Кубке мира разгромила Аргентину
Казанские ведомости 07:44