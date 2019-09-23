Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руБернарду Силва удалил шутку про Менди из-за обвинений в расизме

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва решил подшутить над своим одноклубником Бенджамином Менди. Португалец опубликовал в Twitter фотографию Менди в детстве, а рядом с ней – изображение персонажа с этикеток конфет Conguitos.
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Игрока «Манчестер Сити» обвинили в расизме

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СМИ: футболист Бернарду Силва обвиняется в расизме из-за шутки в адрес одноклубника

ТАСС08:44

Kick It Out осудила публикацию Силвы в отношении Менди

Евро-футбол.ру09:40

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Sport24.ru08:34

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Матч ТВ09:46

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Чемпионат07:19

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Португальский футболист, полузащитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Португалии. Участник чемпионата мира 2018 года.
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