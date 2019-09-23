Футбол
Евро-футбол.руБернарду Силва удалил шутку про Менди из-за обвинений в расизме
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва решил подшутить над своим одноклубником Бенджамином Менди. Португалец опубликовал в Twitter фотографию Менди в детстве, а рядом с ней – изображение персонажа с этикеток конфет Conguitos.
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Авто
В РФ заработали новые правила расчета транспортного налога
Новые правила будут применять для транспортного налога за 2018 г. К тому же отменили федеральную льготу для организаций.
Независимый публицист 21 сентября в 22:55
Экономика
Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета
В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.
РБК 08:00
Экономика
Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
RT на русском 03:40
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Здоровье
Российский хирург вылечит девочку из США с врожденной «маской Бэтмена»
Вечерняя Москва 15:06
Политика
Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована.
РИА Новости 11:13
Общество
Моника Беллуччи вышла в свет в прозрачном нижнем белье
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на публике в откровенном костюме.
Lenta.ru 06:44
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Политика
Законопроект об изоляции «воров в законе» в тюрьмах внесен в Госдуму
Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.
Российская газета 05:38
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Экономика
АКРА впервые присвоило России долгосрочный кредитный рейтинг
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило России долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне A– со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Коммерсантъ 14:10
Политика
Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар
Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
Obzor.io 06:49
Политика
На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией
Украинское государственное учреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.
RT на русском 13:33
ЖКХ
В Москве начали подачу отопления в жилые дома
«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 °С и в соответствии с действующим регламентом сегодня город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях», — приводит РИА Новости слова Бирюков.
RT на русском 08:27
Армия и оружие
Шойгу назвал число военных баз США по всему миру
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько военных баз США размещено по всему миру.
Газета.Ru вчера в 04:01
Политика
Филарет раскрыл тайны предоставления автокефалии Украине
Отлученный от церкви раскольник Филарет (Денисенко) раскрыл обстоятельства получения автономии "новой церкви" на Украине.
РЕН ТВ 14:52
Шоу-бизнес
Малышева рассказала, провоцирует ли ЭКО онкологию
Телеведущая Елена Малышева в программе "Жить здорово" подняла вопрос о связи ЭКО и рака мозга на фоне сообщений об опухоли у актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 10:14
Экономика
Чубайс выступил за использование пенсионных накоплений в стартапах
«Негосударственные пенсионные фонды обладают огромной массой денег, свыше 3 млрд рублей, которые они в принципе не могут вкладывать в венчурную индустрию, так как им это просто запрещено», — заявил Чубайс.
ФедералПресс 21 сентября в 04:31
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Футбол
Роналду не приехал на церемонию вручения наград ФИФА
Как сообщает Football Italia, португалец не приехал на церемонию, которая состоится сегодня, 23 сентября, в Милане.
Нева Спорт 14:49
Футбол
Мусаев остался недоволен судейством в матче с ЦСКА
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев раскритиковал работу судей в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).
Чемпионат вчера в 15:12
Политика
Премьер Пакистана назвал «самую большую ошибку» страны
Премьер-министр Пакистана Имран Хан считает "самой большой ошибкой" участие страны в операции США в Афганистане, которая началась после терактов 11 сентября 2001 года.
РИА Новости 13:26
Наука
Котята выработали прочную привязанность к хозяевам
Как показал эксперимент, 64 процента котят формируют прочные связи со своими хозяевам и сохраняют эту привязанность, будучи уже взрослыми.
N+1 11:14
Происшествия
Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском 13:09
Общество
В России создали искусственное мясо
Искусственное мясо, созданное в России в лабораторных условиях, может появиться на прилавках уже к 2023 году.
BFM.ru 05:37
Космос
Астероид размером с Эйфелеву башню приблизился к Земле
Телеканал 360° 14:32
Путешествия
Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию
Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха».
РБК 10:32
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Политика
Глава Совета муфтиев РФ назвал целесообразным многоженство
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступил за введение в мусульманских республиках двоеженство или многоженство.
Inkazan 14:24