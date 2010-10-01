«Арсенал» — клуб мирового значения, клуб, с которым ассоциируется Лондон. «Арсенал» — единственный клуб Лондона, у которого есть множество поклонников в каждой стране, по всему миру. Неважно, где мы находимся, в США или Азии, мы всегда чувствуем любовь болельщиков.

Бернд Лено: «В Лондоне есть только один клуб мирового значения»

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