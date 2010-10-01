Футбол
Спорт-ЭкспрессБернд Лено: «В Лондоне есть только один клуб мирового значения»
«Арсенал» — клуб мирового значения, клуб, с которым ассоциируется Лондон. «Арсенал» — единственный клуб Лондона, у которого есть множество поклонников в каждой стране, по всему миру. Неважно, где мы находимся, в США или Азии, мы всегда чувствуем любовь болельщиков.
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Лено: «„Арсенал“ - клуб мирового значения, клуб, с которым ассоциируется Лондон»
Евро-футбол.рувчера в 17:44
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 04:20, Вашингтон
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Газета.Ru 04:11
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Происшествия
Муж застрелил жену на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы мужчина убил свою жену с помощью огнестрельного оружия.
Газета.Ru 03:15
Космос
В атмосфере суперземли впервые нашли водяной пар
ТАСС вчера в 13:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Футбол
Слуцкий назвал себя маятником Фуко
Спорт-Экспресс 03:41
Общество
Медведев призвал ввести более гибкий рабочий график
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что дистанционная занятость в стране должна быть урегулирована трудовым законодательством.
Московский Комсомолец вчера в 07:22
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия вчера в 06:28
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Экономика
Nike впервые назвала долю России в продажах своих кроссовок
В 2019 г. общая выручка Nike составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд – это продажи в категории «обувь», свидетельствуют отчетность Nike.
Ведомости 03:47
Культура
Маэстро Владимир Спиваков отмечает 75-летие
Владимир Спиваков отмечает 75-летие.
Вести.Ru вчера в 22:55
Происшествия
В Тюменской области медведь задрал грибника
В Тюменской области возбуждено уголовное дело после обнаружения тела 55-летнего грибника с многочисленными ранами, сообщает пресс-служба СКР по региону.
Европейско-Азиатские новости 03:14
Армия и оружие
Американские бомбы и БПЛА теперь корректируют с помощью iPad
Как отмечается, в ходе испытания в многоцелевом вертолете сил специальных операций MH-47 (создан на базе «Чинука») находился оператор, который использовал планшет iPad для управления планирующей мини-бомбой GBU-69.
Военное обозрение 03:25
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Общество
Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Политика
Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР
Под железнодорожным полотном в ДНР нашли самодельное взрывное устройство.
Газета.Ru 03:52
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru вчера в 10:19
Общество
Избивший женщину священник стал фигурантом нового скандала
Телеканал 360° вчера в 13:36
Общество
Власти Карелии отменили транспортный налог для многодетных семей
Депутаты парламента Карелии в первом чтении приняли изменения в региональное законодательство, предусматривающие отмену выплат транспортного налога для всех многодетных семей региона, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:42
Кино
По новому роману Стивена Кинга «Институт» снимут сериал
По новому роману американского писателя Стивена Кинга «Институт» снимут мини-сериал. Об этом 11 сентября пишет Variety.
Известия вчера в 12:10
Футбол
Глава департамента судейства РФС возмущён работой арбитров
В новом сезоне РПЛ арбитры не перестают допускать грубые ошибки, которые влияют на исход встреч, Егоров отметил, что он также возмущён работой рефери, а также заявил, что в департаменте не прекращают работу над ошибками.
Sport.ru 02:59
Футбол
Бабаев сказал, почему ЦСКА не захотел покупать Комличенко
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, по какой причине в это межсезонье не состоялся переход российского форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко в стан армейцев.
Нева Спорт 03:39
Политика
В США приспустят флаги в память о погибших в терактах 11 сентября
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился приспустить флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, сообщается на сайте Белого дома.
REGNUM вчера в 01:37
Наука
В Китае создали первого в мире эмбрион-химеру обезьяны и человека
Международная команда ученых во главе с испанским биологом Хуаном Карлосом Изписуа создала в китайской лаборатории эмбрион-химеру обезьяны и человека.
UfacityNews.ru 09 сентября в 07:42
Армия и оружие
Новый российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания
Новейший российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания.
Известия вчера в 22:37
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12