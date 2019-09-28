Политика

РЕН ТВРЕН ТВБерни Экклстоун: В России чувствую себя как дома

Берни Экклстоун нечасто посещает этапы Гран-при "Формулы-1", однако для гонки в Сочи сделал исключение. Бывший руководитель Королевских гонок рассказал ТАСС, что сейчас он не в том положении, чтобы посещать каждую гонку чемпионата мира.
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с чего всё началось

Берни Экклстоун: нам надо еще несколько мистеров Путиных

В интервью ТАСС 88-летний Берни Экклстоун рассказал о важности Гран-при для Сочи, роли Владимира Путина в мире, своем отношении к импичменту Дональда Трампа и Brexit.
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