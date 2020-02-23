Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде

Президент США Дональд Трамп в субботу прокомментировал уверенное лидерство сенатора-демократа Берни Сандерса на первичных выборах в Неваде, отметив, что остальные кандидаты "выглядят слабо".
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Сандерс одержал победу на кокусах демократов в Неваде

РБК00:45

Американский сенатор Берни Сандерс одерживает победу на кокусах демократов в Неваде

Эхо Москвы01:30

Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде

РИА Новостивчера в 21:26

Сандерс победил на собраниях активистов Демпартии США в Неваде

Красная весна00:14

Трамп поздравил Сандерса с победой на первичных выборах

Московский Комсомолецвчера в 22:02

Трамп поздравил Сандерса с успехом на собраниях демократов в Неваде

Российская газетавчера в 20:27

СМИ: Сандерс победил на собраниях активистов Демпартии США в Неваде

ТАССвчера в 22:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 01:46, Ашберн
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ 01:22
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Ведомости 21 февраля в 04:31
Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

В них участвовали "вирусологи в спортивных костюмах" - те же, кто ранее, как "уважаемые аграрии", выступали против рынка земли.
Газета.Ru вчера в 01:45
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru вчера в 18:06
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor вчера в 21:48
Общество

День защитника Отечества в России отмечают 23 февраля

Некоторые россияне называют праздник днем мужчин, которые служат в армии или в силовых структурах.
Телепорт вчера в 18:30
Шоу-бизнес

Подарила свадебное платье сопернице

Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Независимый публицист 21 февраля в 02:12
Общество

Попова и Минниханов посетили эвакуированных с Diamond Princess россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова и президент Татарстана Рустам Минниханов побывали в больнице, куда прибыли эвакуированные с лайнера Diamond Princess из Японии россияне, сообщила РИА Новости пресс-секретарь руководителя Татарстана Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 22:35
Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

RT на русском вчера в 17:01
Биатлон

Биатлонист Логинов задумался о завершении карьеры из-за нападок

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что задумался о возможности завершения карьеры из-за постоянных нападок в его адрес, связанных с его допинговым прошлым.
RT на русском вчера в 10:45
Армия и оружие

Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе

Lenta.ru вчера в 06:10
Единоборства

Хукер одолел Фелдера в главном бою UFC Fight Night 168

Новозеландский боец смешанного стиля Дэн Хукер одержал победу над американцем Полом Фелдером на турнире UFC Fight Night 168 в Окленде.
RT на русском вчера в 23:53
Общество

У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
РИА Новости вчера в 07:20
Космос

Туристы на корабле Маска получат большую дозу радиации

Русская Планета 20 февраля в 19:01
Общество

Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае

Специалисты проанализировали находящиеся в базе данных GISAID EpiFlu геномные данные 93 образцов нового типа коронавируса, собранные в 12 странах на четырех континентах (которые были внесены в базу до 12 февраля), а также источники заражения и пути распространения.
РИА Новости вчера в 11:31
Шоу-бизнес

Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке

Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Privet-Rostov.ru вчера в 02:59
Происшествия

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Газета.Ru 21 февраля в 18:30
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал нападки юриста Кати Гордон на Валерию

Известный продюсер Иосиф Пригожин стал на защиту своей супруги, певицы Валерии, которую жестко раскритиковала юрист, глава адвокатской фирмы, певица Екатерина Гордон из-за желания артистки пойти в политику и создать свою партию «Сильные женщины» в Госдуме.
RuNews24.ru вчера в 07:33
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Газета.Ru вчера в 07:01
Происшествия

Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД

Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 19:24
Хоккей

Овечкин высказался о своем 700-м голе в НХЛ

Газета.Ru вчера в 17:21
Общество

В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 02:10
Шоу-бизнес

Самбурская заявила, что мечтает уехать из России

NewInform 00:41
Общество

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

На Финском заливе в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения, остановлено движение судов.
Вести ФМ вчера в 12:46
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия 21 февраля в 16:29
Шоу-бизнес

56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом

56-летний американский кинорежиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом.
Народные новости вчера в 13:23
Шоу-бизнес

Ксения Собчак в немецкой форме «допросила» Светлану Лободу

Популярная певица Светлана Лобода на своей странице в социальной сети Instagram обнародовала совместное фото с телеведущей Ксенией Собчак.
Территория новостей 21 февраля в 15:31
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фигуру после родов

Действительно: Самойлова является многодетной мамой, она воспитывает четырех детей и при это выглядит идеально.
Gazeta.SPb 21 февраля в 17:18
Общество

Эвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия карантина

Напомним, что 20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев.
Евразия Daily 21 февраля в 23:11
Общество

DM: принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских привилегий 31 марта

Маркл вылетела из Лондона в Канаду почти сразу после того, как пара объявила о решении отказаться от своих привилегий и исполнения церемониальных обязанностей.
ТАСС 21 февраля в 06:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джо Байден
Американский политик
Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр. В настоящее время - участник праймериз Демократической партии на выборах президента США 2020 года. В случае, если Байден станет президентом, на момент инаугурации ему будет 78 лет, что сделает его самым возрастным президентом в истории страны.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Берни Сандерс
Американский политик
Американский независимый политик и общественный деятель левого толка, сенатор от штата Вермонт с 2007 года. Рекордсмен по длительности пребывания в Конгрессе США из всех независимых депутатов. С 2013 до 2015 года - председатель комитета Сената США по делам ветеранов. В 1981-1989 годах был мэром крупнейшего города Вермонта, Берлингтона, в 1991-2007 годах - членом Палаты представителей США. При формировании комитетов в Сенате примыкает к Демократической партии, входит в Форум прогрессивных конгрессменов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное