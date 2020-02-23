Политика
РИА НовостиТрамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде
Президент США Дональд Трамп в субботу прокомментировал уверенное лидерство сенатора-демократа Берни Сандерса на первичных выборах в Неваде, отметив, что остальные кандидаты "выглядят слабо".
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Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Политика
Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
В них участвовали "вирусологи в спортивных костюмах" - те же, кто ранее, как "уважаемые аграрии", выступали против рынка земли.
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Общество
День защитника Отечества в России отмечают 23 февраля
Некоторые россияне называют праздник днем мужчин, которые служат в армии или в силовых структурах.
Шоу-бизнес
Подарила свадебное платье сопернице
Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Общество
Попова и Минниханов посетили эвакуированных с Diamond Princess россиян
Глава Роспотребнадзора Анна Попова и президент Татарстана Рустам Минниханов побывали в больнице, куда прибыли эвакуированные с лайнера Diamond Princess из Японии россияне, сообщила РИА Новости пресс-секретарь руководителя Татарстана Лилия Галимова.
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Биатлон
Биатлонист Логинов задумался о завершении карьеры из-за нападок
Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что задумался о возможности завершения карьеры из-за постоянных нападок в его адрес, связанных с его допинговым прошлым.
Армия и оружие
Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе
Единоборства
Хукер одолел Фелдера в главном бою UFC Fight Night 168
Новозеландский боец смешанного стиля Дэн Хукер одержал победу над американцем Полом Фелдером на турнире UFC Fight Night 168 в Окленде.
Общество
У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Космос
Туристы на корабле Маска получат большую дозу радиации
Общество
Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае
Специалисты проанализировали находящиеся в базе данных GISAID EpiFlu геномные данные 93 образцов нового типа коронавируса, собранные в 12 странах на четырех континентах (которые были внесены в базу до 12 февраля), а также источники заражения и пути распространения.
Шоу-бизнес
Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке
Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал нападки юриста Кати Гордон на Валерию
Известный продюсер Иосиф Пригожин стал на защиту своей супруги, певицы Валерии, которую жестко раскритиковала юрист, глава адвокатской фирмы, певица Екатерина Гордон из-за желания артистки пойти в политику и создать свою партию «Сильные женщины» в Госдуме.
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Происшествия
Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД
Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства.
Хоккей
Овечкин высказался о своем 700-м голе в НХЛ
Общество
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Шоу-бизнес
Самбурская заявила, что мечтает уехать из России
Общество
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
На Финском заливе в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения, остановлено движение судов.
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Шоу-бизнес
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом
56-летний американский кинорежиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак в немецкой форме «допросила» Светлану Лободу
Популярная певица Светлана Лобода на своей странице в социальной сети Instagram обнародовала совместное фото с телеведущей Ксенией Собчак.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру после родов
Действительно: Самойлова является многодетной мамой, она воспитывает четырех детей и при это выглядит идеально.
Общество
Эвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия карантина
Напомним, что 20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев.
Общество
DM: принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских привилегий 31 марта
Маркл вылетела из Лондона в Канаду почти сразу после того, как пара объявила о решении отказаться от своих привилегий и исполнения церемониальных обязанностей.