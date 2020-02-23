Политика

REGNUMREGNUMСоциалист Бернард Сандерс побеждает на праймериз демократов в Неваде

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, называющий себя социалистом, выигрывает первичное голосование в штате Невада за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии после подсчета 50% голосов. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщают ведущие американские СМИ.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп отреагировал на лидерство Сандерса на кокусах в Неваде, написав
 в своем Twitter, что остальные кандидаты «выглядят слабо».
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Берни Сандерс
Американский политик
Американский независимый политик и общественный деятель левого толка, сенатор от штата Вермонт с 2007 года. Рекордсмен по длительности пребывания в Конгрессе США из всех независимых депутатов. С 2013 до 2015 года - председатель комитета Сената США по делам ветеранов. В 1981-1989 годах был мэром крупнейшего города Вермонта, Берлингтона, в 1991-2007 годах - членом Палаты представителей США. При формировании комитетов в Сенате примыкает к Демократической партии, входит в Форум прогрессивных конгрессменов.
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