Коронавирус
Газета.RuБерни Сандерс покинул президентскую гонку
Берни Сандерс выходит из предвыборной гонки, что делает Джо Байдена главным противником Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Причины поступка сенатора от Вермонта пока неизвестны, но президент США уже призвал его сторонников вступить в Республиканскую партию.
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Общество
В России за сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки выявлено 1175 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19, передает оперативный штаб по мониторингу и контролю с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Лещенко рассказал, как Малахов заставил его нарушить карантин
Как известно, 17 марта Лещенко пришел в телестудию по приглашению Малахова и поучаствовал в съемках передачи.
Общество
В Минздраве рассказали, сколько коронавирус может прожить в квартире
Коронавирус остается в квартире инфицированного до четырех суток, заявил "Газете.ру" главный пульмонолог российского Минздрава Сергей Авдеев.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Футбол
Смолов рассказал о перелете в Москву из Испании
Политика
Путин поручил оценить ограничения на движение транспорта в регионах
Президент России Владимир Путин в ходе совещания в режиме видеоконференции с губернаторами поручил им оценить обоснованность введения ограничений на движение транспорта из-за ситуации, вызванной коронавирусом COVID-19.
Политика
Странам ЕС рекомендовали сохранить ограничения на поездки до 15 мая
Еврокомиссия выступила с рекомендацией к странам Евросоюза продлить ограничение на несущественные поездки граждан внутри Шенгенской зоны до 15 мая.
Общество
Путин выступил с новой речью 8 апреля. Главные тезисы
Президент Владимир Путин выступил в четверг, 8 апреля, с «большим вступительным словом» перед совещанием в формате видеоконференции с главами регионов по теме коронавируса.
Общество
В Карелии проверят все продуктовые наборы для школьников после жалоб
Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил региональному Министерству образования проверить наборы продуктов для школьников из малоимущих семей по всей республике после того, как поступили жалобы от родителей из города Питкяранта.
Политика
Песков оценил возможность сокращения нерабочих дней в России
Напомним, на фоне ситуации с пандемией COVID-19 объявленная президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей неделя с 28 марта по 5 апреля была продлена главой государства до 30 апреля.
Общество
Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Политика
Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом
Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Кино
Universal отложила выход боевика Ильи Найшуллера с Бобом Оденкёрком
Компания Universal Pictures отложила премьеру боевика «Никто» российского режиссёра Ильи Найшуллера из-за пандемии коронавируса.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Лондон отчитался о состоянии Бориса Джонсона
В Канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщили о состоянии главы правительства.
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Гордона призналась, что устала от детей
Как позже признавалась Екатерина, отношения с Александром были лучшими в ее жизни, а причиной расставания стала ее глупость и неопытность, ведь Гордону нужна была хозяйственная жена, а 20-летняя Катя была не готова к семейному быту, а кроме того, не ладила с семьей супруга.
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Экономика
ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи
Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Экономика
Украина подготовила новые претензии к Газпрому
Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
Общество
Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым
Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».
Общество
Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Экономика
Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам
Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.
Общество
Путин подписал указ о выплате пяти тысяч рублей семьям с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной соцподдержке семей с детьми, согласно которому с апреля по июнь 2020 года ежемесячно им будут выплачивать по пять тысяч рублей.
Политика
На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая
Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Шоу-бизнес
Нюша представила снимки в боди и кожаном плаще из «Матрицы»
Идеи для образа артистки были явно взяты из фильма "Матрица". Кожаные плащи, очки, не хватает только пистолетов в портупеях.
Футбол
«Интер» хочет подписать Месси в следующем сезоне
Форвард «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в «Интере» в сезоне-2020/21.
Здоровье
В Армянске закрыли больницу из-за коронавируса
Во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса чиновник заявил об угрозе нахождения на карантине всей больницы.
Гаджеты
Какие смартфоны Xiaomi обновятся до MIUI 12
В сеть слили список смартфонов Xiaomi, которые получат новую оболочку MIUI 12.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".