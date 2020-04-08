Коронавирус
Газета.RuБерни Сандерс покинул президентскую гонку
Берни Сандерс выходит из предвыборной гонки, что делает Джо Байдена главным противником Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Причины поступка сенатора от Вермонта пока неизвестны, но президент США уже призвал его сторонников вступить в Республиканскую партию.
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с чего всё началось
Сенатор Берни Сандерс отказался от участия в гонке за право выдвинуться на выборы США от демократической партии, передает CNN со ссылкой на штаб Сандерса.Forbes11:50
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Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
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Экономика
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Киргизы, таджики и узбеки, которые в основном работали на московских стройках, зарабатывали, по данным Высшей школы экономики от 2018 года, от 25 до 29 тысяч рублей (290-340 евро), имея при этом 60-часовую трудовую неделю.
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Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех
Число погибших в результате пожара в частном доме престарелых на западе Москвы увеличилось до четырех.
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Кремль дал США совет по стабилизации нефтяного рынка
Как сообщает ToDay News Ufa, московские власти стараются настаивать на стабилизации существующего нефтяного рынка.
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РБК: российские власти накопили денежную подушку в 18 трлн рублей
По расчетам РБК, рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти составили на 1 марта в общей сложности 15,3 трлн рублей.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
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В Казани умерла пенсионерка, у которой грабитель отобрал продукты
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Новую схему зафиксировали в ЦБ.
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о внесении изменений и уточнений в некоторые правила игры.