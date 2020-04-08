с чего всё началось

Берни Сандерс выходит из предвыборной гонки, что делает Джо Байдена главным противником Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Причины поступка сенатора от Вермонта пока неизвестны, но президент США уже призвал его сторонников вступить в Республиканскую партию.

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.

Общество Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Политика Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".

Наука Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.

Авто GAC сертифицировал минивэн GN8 для России На сегодняшний день бренд представлен в России большим кроссовером GS8. Цены на него стартуют от 1898000 рублей.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Здоровье Американский эпидемиолог назвал лучшее средство защиты от коронавируса Американский врач отметил, что использование медицинской маски позволит человеку избежать непроизвольных касаний лица, из-за которых вирус, как правило, и попадает в организм.

Экономика Der Standard (Австрия): коронавирус заражает русских бедностью (Der Standard) Киргизы, таджики и узбеки, которые в основном работали на московских стройках, зарабатывали, по данным Высшей школы экономики от 2018 года, от 25 до 29 тысяч рублей (290-340 евро), имея при этом 60-часовую трудовую неделю.

Политика Помпео заявил о пересмотре объема финансирования ВОЗ со стороны США Госсекретарь США Майк Помпео заявил на брифинге в Вашингтоне, что страна пересмотрит объем финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку она действует неэффективно и не дает должных результатов.

Авто Роспатент раскрыл названия новых моделей АвтоВАЗа Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.

Происшествия Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди Тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.