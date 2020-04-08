Политика
Lenta.ruБерни Сандерс вышел из президентской гонки
Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки, сообщает CNN. Сандерс фактически был последним конкурентом другого представителя Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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Советники Берни Сандерса уговаривают его выйти из президентской гонки
ИА Красная Весна05 апреля в 05:36
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
Политика
Путин поручил губернаторам составить планы по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин обязал губернаторов отчитаться перед правительством и Госсоветом по конкретным мерам борьбы с коронавирусом.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»
Владимир Путин заявил, что понимает усталость россиян, но режим самоизоляции необходимо соблюдать, так как "выбора сейчас нет".
Общество
Путин поручил упростить получение пособия по безработице
8 апреля в ходе селекторного совещания с губернаторами президент России Владимир Путин поручил выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Экономика
ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи
Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Общество
ВТО обязала Украину исполнить решение по импорту нитрата аммония из РФ
"8 апреля 2020 года арбитр, назначенный гендиректором ВТО, установил, что Украина должна исполнить решение органа по разрешению споров ВТО (ОРС) по спору в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония (DS493) до 15 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
Происшествия
В Ингушетии убили мужчину предположительно по мотивам кровной мести
Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, предварительной причиной убийства является кровная месть.
Авто
Названы 5 производителей с нержавеющими автомобилями
Эксперты составили рейтинг автомобилей, кузов которых не ржавеет со временем. Лидером рейтинга стал японский кроссовер Honda CR-V.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
Здоровье
Коронавирус в Коми подтвержден еще у 18 человек
Как в России По данным ресурса Стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России подтверждено 1175 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах, число выздоровевших пациентов возросло до 580.
Общество
В Рязанской области коронавирус выявили у четырех детей
В Рязанской области коронавирус выявили у четырех детей.
Футбол
«Барселона» предложит «Ювентусу» двух игроков за Бернардески
Как сообщает Calciomercato, «сине-гранатовые» готовы предложить за 26-летнего итальянского хавбека двух своих игроков.
Общество
У бессимптомно болевших COVID-19 нашли поражения легких
У переболевших COVID-19 без симптомов обнаружены поражения легких, сообщили японские ученые, изучавшие результаты компьютерной томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess.
Происшествия
СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
Кино
День российской анимации отмечают 8 апреля
История гласит, что 8 апреля (а по старому стилю 26 марта) 1912 года широкая публика увидела первый российский мультипликационный фильм «Прекрасная Люканида».
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Экономика
Украина подготовила новые претензии к Газпрому
Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Общество
Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года
Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Авто
Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4
Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
Собянин призвал признавать людей безработными по облегченной схеме из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за ситуации с коронавирусом необходимо признавать людей безработными по облегченной схеме.
Армия и оружие
Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе
Военные проконтролировали ситуацию на участке М4. Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе.
Футбол
Хеведес составил команду мечты из игроков, с которыми выступал вместе
Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес составил команду своей мечты из игроков, с которыми он когда-либо играл вместе.
Общество
«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за отменённые авиарейсы
Москва, 8 апреля 2020, 18:05 — REGNUM Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» перестала возвращать своим клиентам деньги за отмененные авиарейсы.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Политика
На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая
Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Общество
Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье
Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ
Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.