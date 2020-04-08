Политика

Lenta.ruLenta.ruБерни Сандерс вышел из президентской гонки

Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки, сообщает CNN. Сандерс фактически был последним конкурентом другого представителя Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Берни Сандерс снял свою кандидатуру с выборов президента США

РБК11:46

Сандерс вышел из президентской гонки

Коммерсантъ11:29

Берни Сандерс приостановил свою предвыборную кампанию

ТАСС11:29

Берни Сандерс заявил о приостановке участия в президентской гонке

РИА Новости11:27

Берни Сандерс выбыл из президентской гонки США

Газета.Ru11:38

Берни Сандерс приостановил своё участие в президентской гонке

News.ru11:43

Советники Берни Сандерса уговаривают его выйти из президентской гонки

ИА Красная Весна05 апреля в 05:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
Политика

Путин поручил губернаторам составить планы по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин обязал губернаторов отчитаться перед правительством и Госсоветом по конкретным мерам борьбы с коронавирусом.
Экономика сегодня 11:16
Политика

Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»

Владимир Путин заявил, что понимает усталость россиян, но режим самоизоляции необходимо соблюдать, так как "выбора сейчас нет".
РИА Новости 08:56
Общество

Путин поручил упростить получение пособия по безработице

8 апреля в ходе селекторного совещания с губернаторами президент России Владимир Путин поручил выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке.
Ivbg.ru 09:11
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 06 апреля в 15:11
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Экономика

ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи

Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Ведомости 10:08
Общество

ВТО обязала Украину исполнить решение по импорту нитрата аммония из РФ

"8 апреля 2020 года арбитр, назначенный гендиректором ВТО, установил, что Украина должна исполнить решение органа по разрешению споров ВТО (ОРС) по спору в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония (DS493) до 15 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС 11:28
Происшествия

В Ингушетии убили мужчину предположительно по мотивам кровной мести

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, предварительной причиной убийства является кровная месть.
ТАСС 10:40
Авто

Названы 5 производителей с нержавеющими автомобилями

Эксперты составили рейтинг автомобилей, кузов которых не ржавеет со временем. Лидером рейтинга стал японский кроссовер Honda CR-V.
SpeedMe 05:16
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
РИА Новости 01:47
Здоровье

Коронавирус в Коми подтвержден еще у 18 человек

Как в России По данным ресурса Стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России подтверждено 1175 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах, число выздоровевших пациентов возросло до 580.
КомиОнлайн 03:50
Общество

В Рязанской области коронавирус выявили у четырех детей

В Рязанской области коронавирус выявили у четырех детей.
Рязань.Лайф 11:11
Футбол

«Барселона» предложит «Ювентусу» двух игроков за Бернардески

Как сообщает Calciomercato, «сине-гранатовые» готовы предложить за 26-летнего итальянского хавбека двух своих игроков.
Евро-футбол.ру 05:07
Общество

У бессимптомно болевших COVID-19 нашли поражения легких

У переболевших COVID-19 без симптомов обнаружены поражения легких, сообщили японские ученые, изучавшие результаты компьютерной томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess.
РИА Новости 10:50
Происшествия

СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
RT на русском 10:20
Кино

День российской анимации отмечают 8 апреля

История гласит, что 8 апреля (а по старому стилю 26 марта) 1912 года широкая публика увидела первый российский мультипликационный фильм «Прекрасная Люканида».
Телепорт вчера в 19:35
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM вчера в 11:02
Политика

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
РИА Новости 08:57
Общество

Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года

Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 09:53
Авто

Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4

Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Новые автомобили 06 апреля в 22:39
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Общество

Собянин призвал признавать людей безработными по облегченной схеме из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за ситуации с коронавирусом необходимо признавать людей безработными по облегченной схеме.
Газета.Ru 10:57
Армия и оружие

Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе

Военные проконтролировали ситуацию на участке М4. Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе.
Piter.tv 05:44
Футбол

Хеведес составил команду мечты из игроков, с которыми выступал вместе

Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес составил команду своей мечты из игроков, с которыми он когда-либо играл вместе.
Soccer.ru 10:56
Общество

«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за отменённые авиарейсы

Москва, 8 апреля 2020, 18:05 — REGNUM Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» перестала возвращать своим клиентам деньги за отмененные авиарейсы.
REGNUM 11:05
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Политика

На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая

Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 06:56
Общество

Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье

Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Газета.Ru 07:54
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ

Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.
REGNUM 04:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джо Байден
Американский политик
Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр. В настоящее время - участник праймериз Демократической партии на выборах президента США 2020 года. В случае, если Байден станет президентом, на момент инаугурации ему будет 78 лет, что сделает его самым пожилым президентом в истории страны.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Берни Сандерс
Американский политик
Американский независимый политик и общественный деятель левого толка, сенатор от штата Вермонт с 2007 года. Рекордсмен по длительности пребывания в Конгрессе США из всех независимых депутатов. С 2013 до 2015 года - председатель комитета Сената США по делам ветеранов. В 1981-1989 годах был мэром крупнейшего города Вермонта, Берлингтона, в 1991-2007 годах - членом Палаты представителей США. При формировании комитетов в Сенате примыкает к Демократической партии, входит в Форум прогрессивных конгрессменов. В настоящее время - участник праймериз Демократической партии на выборах президента США 2020 года. В случае, если Сандерс станет президентом, на момент инаугурации ему будет 79 лет, что сделает его самым пожилым президентом в истории страны.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное