Футбол
Soccer.ru«Бернли» может отменить арендное соглашение по Дринкуотеру из-за драки
Наставник проведет беседу с футболистом, чтобы оценить ситуацию. Есть вероятность, что руководство "Бернли" откажется от арендной сделки по игроку и вернет хавбека обратно в "Челси".
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Нелли Кобзон показала уникальную фамильную коллекцию
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Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.
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«Свидетель» по делу MH17 отказался от сделки со следствием
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
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На объекте Роскосмоса задержали 14 человек
В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
Газета.Ru 09:42
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов выпрыгнул из клетки после победы над Пуарье
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Журналистская правда 02:45
Политика
В России проходит единый день голосования. Главное к 17:00
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Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском вчера в 15:48
Общество
В системе электронного голосования в Москве произошел сбой
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Культуромания вчера в 10:05
Политика
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Lenta.ru 10:16
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В решающем матча последнего в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема» сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
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Общество
На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память жертв блокады
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REGNUM 05:00
Шоу-бизнес
Стала известна дата свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
Сегодня же стало известно, что влюбленные определились с датой свадьбы и местом проведения праздничной церемонии.
StarHit.ru 09:30
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Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода участков
Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, передаёт РИА Новости.
RT на русском 07:27
Политика
В Польше призвали наладить отношения с Россией
Глава МИДа Польши Яцек Чапутович ранее отмечал, что перелом в отношениях с Москвой невозможен из-за ее политики, однако Германия, Франция и другие важные европейские страны ведут диалог с Москвой, даже если в чем-то не согласны с ней, пишет журналист.
Известия вчера в 21:24
Шоу-бизнес
Экс-солист «Корней» Павел Артемьев рассказал о проблемах в шоу-бизнесе
Павел Артемьев рассказал журналистам о проблемах в шоу-бизнесе.
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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вышел на первое место по популярности в социальной сети Instagram среди россиян.
Вести.Ru 10:23
Политика
ОП обвинила Google и Facebook во вмешательстве в выборы РФ
Глава комиссии Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил о признаках вмешательства во внутренние дела России со стороны Google и Facebook в единый день голосования.
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Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Происшествия
В Москве спасатели вытащили енота из кондиционера
Спасатели-добровольцы помогли еноту выбраться из кондиционера жилого дома на востоке Москвы. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС.
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Здоровье
Названы внешние признаки проблем с печенью
Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
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Политика
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После обработки 15,68% протоколов УИК на выборах в законодательную думу Хабаровского края лидирует ЛДПР с 55,89% голосов.
РБК 10:26
Авто
Названы 5 самых доступных на сентябрь автомобилей в России
Эксперты составили рейтинг самых доступных автомобилей в России на сентябрь 2019 года. Топ-5 публикует ресурс CarsWeek.
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Армия и оружие
Сможет ли Су-57 постоять за себя в воздушном бою
Например, заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов в середине августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что ракеты для Су-57 еще даже не начали разрабатывать.
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Путин обратился к участникам чемпионата мира по боксу
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и зрителей 20-го чемпионата мира по боксу, который стартовал в Екатеринбурге.
Матч ТВ 09:00
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Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области.
РИА Новости 08:24