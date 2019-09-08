Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Бернли» может отменить арендное соглашение по Дринкуотеру из-за драки

Наставник проведет беседу с футболистом, чтобы оценить ситуацию. Есть вероятность, что руководство "Бернли" откажется от арендной сделки по игроку и вернет хавбека обратно в "Челси".
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