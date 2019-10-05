Футбол
REGNUM«Бернли» одолел «Эвертон» и вырвался в топ-4 АПЛ
«Бернли» набрал 12 очков и временно поднялся на 4-ю позицию. «Эвертон» с 7-ю баллами опустился на 17-ю строчку. В составе хозяев лучшим игроком матча стал центральный защитник Бен Ми, выигравший 9 верховых дуэлей и совершивший 1 успешный отбор.
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Политика
Медведев оценил возможность импичмента Трампа
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 5 октября в интервью программе "Вести в субботу" прокомментировал возможный импичмент президента США Дональда Трампа.
МонаВиста 11:30
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Сбербанк нашел виновного в утечке данных клиентов
Сбербанк совместно с правоохранительными органами установил виновного в утечке персональных данных клиентов.
РБК 12:24
Общество
Покрас Лампас приехал в Екатеринбург восстанавливать свою работу
Екатеринбург Онлайн 06:40
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Апдейт Windows 10: принтеры починили, а «Пуск» снова сломали
Многие пользователи знакомы с проблемами Microsoft при выпусках апдейтов для Windows 10. Это утверждении полностью оправдалось.
The GEEK 10:23
Фигурное катание
Трусова выиграла произвольную программу на соревнованиях в Японии
Japan Open Сайтама, Япония Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) – 160,53 2. Алина Загитова (Россия) – 154,41 3.
Газета.Ru 03:00
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые показала свой особняк в Лос-Анджелесе
Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые показала общественности свой особняк.
Народные новости вчера в 07:02
Хоккей
Голкипер «Вашингтона» Самсонов признан 2-й звездой матча с «Айлендерс»
Встреча регулярного чемпионата НХЛ состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Голкипер Илья Самсонов смог отразить 25 бросков из 26.
Чемпионат вчера в 22:42
Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД
Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru 06:21
Авто
В России упал спрос на автомобили с газовыми установками
Дни24 вчера в 06:07
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка
Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
News.ru 11:49
Общество
Гуф извинился за слова о кавказских женщинах
Российский рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, извинился за слова в адрес кавказских женщин в интервью Ксении Собчак.
Газета.Ru 07:25
Происшествия
Совладельца блинных «Теремок» объявили в розыск
Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных «Теремок», бизнесмена Романа Фукса.
Lenta.ru 06:26
Шоу-бизнес
«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor 03 октября в 17:10
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Армия и оружие
В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»
Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 11:10
Политика
Медведев исключил оказание безвозвратной помощи Кубе
Советского Союза больше нет, Куба меняется, ни о какой просто безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идёт и идти не может.
РИА Новости 09:33
Хоккей
В СКА возвращается нападающий Антон Бурдасов
Невские Новости 05:28
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Футбол
«Рубин» обыграл «Тамбов» и одержал первую победу в шести матчах
Казанский «Рубин» на своём поле одержал победу над «Тамбовом» в матче двенадцатого тура Российской Премьер-Лиги.
Нева Спорт 12:12
Политика
Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом.
РИА Новости 06:41
Общество
Принц Гарри подал в суд на британские газеты
МИР 24 вчера в 16:01
Культура
Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
КП - Донецк вчера в 17:07
Технологии
PayPal выходит из проекта Facebook по выпуску криптовалюты Libra
Американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook.
REGNUM вчера в 19:03
Единоборства
Корешков проиграл Ларкину на Bellator 229
В Темекуле (Калифорния, США) прошел турнир Bellator 229.
Sportbox.RU вчера в 23:03
Энергетика
Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ
На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.
REGNUM вчера в 06:45