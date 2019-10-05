«Бернли» набрал 12 очков и временно поднялся на 4-ю позицию. «Эвертон» с 7-ю баллами опустился на 17-ю строчку. В составе хозяев лучшим игроком матча стал центральный защитник Бен Ми, выигравший 9 верховых дуэлей и совершивший 1 успешный отбор.

«Бернли» одолел «Эвертон» и вырвался в топ-4 АПЛ

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