Общество

Газета.RuГазета.RuПредставитель РФС заразился коронавирусом в Италии

Представитель Российского футбольного союза (РФС), недавно вернувшийся из Италии, заразился коронавирусом.
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с чего всё началось

У приехавшего из Италии россиянина обнаружили коронавирус

У гражданина России, вернувшегося в РФ из Италии, в понедельник подтверждено наличие коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с этим вирусом.
Интерфакс06:18

Подробнее о событии

У россиянина подтвердился коронавирус. Предположительно речь идёт о сотруднике РФС

Чемпионат06:29

Представитель РФС заразился коронавирусом в Италии

Газета.Ru07:27

Беров не подтвердил информацию о том, что у него коронавирус

Спорт-Экспресс06:50

У сотрудника РФС, вернувшегося из Италии, подтвердился коронавирус

Матч ТВ06:47

Коронавирус подтвержден у сотрудника РФС, вернувшегося из Италии

Sport24.ru06:24

У сотрудника РФС обнаружили коронавирус

ProstoProSport06:45

Коронавирус подтвердили у сотрудника РФС, вернувшегося из Италии

МР7.ру06:28
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Экономика

Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса

Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Коммерсантъ 06:14
Общество

Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 07:39
Происшествия

У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус

Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Вести.Ru 06:31
Здоровье

В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ

В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
RT на русском 04:13
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

РИА Новости вчера в 20:40
Общество

В Якутске предложили ввести налог на собак

Власти Якутска планируют обсудить введение налога или сбора с владельцев собак, чтобы компенсировать затраты на борьбу с бродячими псами.
РИА Новости 01:48
Происшествия

В Екатеринбурге на стройке упала стрела башенного крана

На улице Белинского в Екатеринбурге, где возводят многоэтажный жилой комплекс, сегодня во второй половине дня надломилась и упала стрела башенного крана.
Российская газета 07:32
Общество

Россиян предупредили о новых видах телефонных мошенников

Федеральная служба по финансовому мониторингу рассказала о мошенниках, который представляются сотрудниками службы, сообщает РИА Новости.
Москва 24 07:19
Политика

Гончарук объяснил, зачем украинцам ездить в Россию по загранпаспортам

Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан >> Вместе с тем, директор Института политических исследований Сергей Марков назвал новые правила абсурдными, так как украинцы смогут обойти запрет поездок по внутренним паспортам.
РИА Новости Крым 05:53
Политика

Эрдоган надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что по итогам его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным удастся достичь перемирия в сирийском Идлибе.
RT на русском 05:23
Политика

Руководство ЕС приедет на границу Греции и Турции

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вместе с главой Еврсовета и Европарламента отправится 3 марта на границу Греции и Турции из-за кризисной ситуации с мигрантами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:52
Кино

Про мем с геймером на потолке снимут документальный фильм

Мем про игрока в Counter-Strike, которого приклеили скотчем к потолку, получит документальный фильм под названием Internet Legends: Duct-Taped Gamer.
CyberSport.ru вчера в 22:02
Общество

Гидрометцентр сообщил об аномальных температурах в марте

Метеорологи отметили, что на всей территории страны стоит ожидать температуры выше нормы.
Ореанда-Новости вчера в 05:42
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
REGNUM 06:14
Общество

Reuters: 80 тыс. уйгуров вывезены из своего региона властями КНР

Десятки тысяч этнических уйгуров были переведены на работу в условиях, напоминающих «принудительный труд» на фабриках по всему Китаю, говорится в докладе австралийского института стратегической политики (ASPI), 2 марта сообщает Reuters.
Красная весна 05:43
Шоу-бизнес

Савичева возмущена реакцией блогерши Диденко на трагедию в ее семье

Gazeta.SPb вчера в 17:45
Общество

Таганрожец Павел Деревянко принял участие в шоу «Холостяк»

Уроженец Таганрога Павел Деревянко стал участником шоу «Холостяк». Знаменитый актер поможет своему другу найти достойную девушку.
Donday.ru 08:00
Гаджеты

Intel меняет традиции корпоративной культуры, чтобы преуспеть в будущем

Источник изображения: The New York Times На страницах издания The New York Times появилась большая статья, посвящённая изменениям в корпоративной культуре Intel, которые компании прививают генеральный директор Роберт Свон (Robert Swan) и ведущий разработчик процессорных архитектур Джим Келлер (Jim Keller).
3DNews 06:36
Киберспорт

Valorant: авторы League of Legends показали свою новую игру

Riot Games (авторы League of Legends) показали, как будет выглядеть их новый тактический шутер под названием Valorant.
REGNUM 06:54
Армия и оружие

Китайцы заменят российские двигатели на истребителях собственными

СМИ сообщили о том, что китайцы заменят российские двигатели на истребителях пятого поколения J-10 собственными.
Ferra вчера в 11:00
Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании в Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией.
РБК вчера в 19:05
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru 06:00
Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Газета.Ru вчера в 13:45
Происшествия

В Подмосковье юная модель умерла в подъезде, подавившись шоколадкой

В подъезде жилого дома в подмосковных Котельниках скончалась 17-летняя модель и участница конкурсов красоты.
Вести.Ru 04:44
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости вчера в 11:37
Происшествия

Погибший муж блогерши Диденко покупал сухой лед не в первый раз

Погибшего мужа блогерши Катерины Диденко Валентина при покупке сухого льда предупреждали, что его использование может быть опасно.
Росбалт 07:48
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини

Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Discover24 03:21
Экономика

Бокарев получил долю в крупнейшем владельце инновационных вагонов

Андрей Бокарев стал владельцем 25% акций ООО «Модум-транс» – железнодорожного грузового оператора, сообщила компания.
Ведомости 07:10
Экономика

Бизнес просит не ужесточать требования к утилизации товаров

Производители товаров, которые Минприроды предлагает полностью утилизировать, предупреждают, что в ответ на ужесточение экологических требований им придется поднять цены.
Ведомости вчера в 15:41
Происшествия

Бывшего замминистра обороны СССР насмерть сбил автомобиль

Как отмечается, генерал был сбит легковым автомобилем недалеко от своего дома.
Газета.Ru 06:19
Как работают Яндекс.Новости?
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