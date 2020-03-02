Общество
Газета.RuПредставитель РФС заразился коронавирусом в Италии
Представитель Российского футбольного союза (РФС), недавно вернувшийся из Италии, заразился коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
У гражданина России, вернувшегося в РФ из Италии, в понедельник подтверждено наличие коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с этим вирусом.Интерфакс06:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 08:04, Ашберн
Экономика
Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса
Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Общество
Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Происшествия
У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус
Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Здоровье
В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ
В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Общество
В Якутске предложили ввести налог на собак
Власти Якутска планируют обсудить введение налога или сбора с владельцев собак, чтобы компенсировать затраты на борьбу с бродячими псами.
Происшествия
В Екатеринбурге на стройке упала стрела башенного крана
На улице Белинского в Екатеринбурге, где возводят многоэтажный жилой комплекс, сегодня во второй половине дня надломилась и упала стрела башенного крана.
Общество
Россиян предупредили о новых видах телефонных мошенников
Федеральная служба по финансовому мониторингу рассказала о мошенниках, который представляются сотрудниками службы, сообщает РИА Новости.
Политика
Гончарук объяснил, зачем украинцам ездить в Россию по загранпаспортам
Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан >> Вместе с тем, директор Института политических исследований Сергей Марков назвал новые правила абсурдными, так как украинцы смогут обойти запрет поездок по внутренним паспортам.
Политика
Эрдоган надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что по итогам его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным удастся достичь перемирия в сирийском Идлибе.
Политика
Руководство ЕС приедет на границу Греции и Турции
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вместе с главой Еврсовета и Европарламента отправится 3 марта на границу Греции и Турции из-за кризисной ситуации с мигрантами, сообщает ТАСС.
Кино
Про мем с геймером на потолке снимут документальный фильм
Мем про игрока в Counter-Strike, которого приклеили скотчем к потолку, получит документальный фильм под названием Internet Legends: Duct-Taped Gamer.
Общество
Гидрометцентр сообщил об аномальных температурах в марте
Метеорологи отметили, что на всей территории страны стоит ожидать температуры выше нормы.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Общество
Reuters: 80 тыс. уйгуров вывезены из своего региона властями КНР
Десятки тысяч этнических уйгуров были переведены на работу в условиях, напоминающих «принудительный труд» на фабриках по всему Китаю, говорится в докладе австралийского института стратегической политики (ASPI), 2 марта сообщает Reuters.
Шоу-бизнес
Савичева возмущена реакцией блогерши Диденко на трагедию в ее семье
Общество
Таганрожец Павел Деревянко принял участие в шоу «Холостяк»
Уроженец Таганрога Павел Деревянко стал участником шоу «Холостяк». Знаменитый актер поможет своему другу найти достойную девушку.
Гаджеты
Intel меняет традиции корпоративной культуры, чтобы преуспеть в будущем
Источник изображения: The New York Times На страницах издания The New York Times появилась большая статья, посвящённая изменениям в корпоративной культуре Intel, которые компании прививают генеральный директор Роберт Свон (Robert Swan) и ведущий разработчик процессорных архитектур Джим Келлер (Jim Keller).
Киберспорт
Valorant: авторы League of Legends показали свою новую игру
Riot Games (авторы League of Legends) показали, как будет выглядеть их новый тактический шутер под названием Valorant.
Армия и оружие
Китайцы заменят российские двигатели на истребителях собственными
СМИ сообщили о том, что китайцы заменят российские двигатели на истребителях пятого поколения J-10 собственными.
Политика
Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании в Греции по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Происшествия
В Подмосковье юная модель умерла в подъезде, подавившись шоколадкой
В подъезде жилого дома в подмосковных Котельниках скончалась 17-летняя модель и участница конкурсов красоты.
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Происшествия
Погибший муж блогерши Диденко покупал сухой лед не в первый раз
Погибшего мужа блогерши Катерины Диденко Валентина при покупке сухого льда предупреждали, что его использование может быть опасно.
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини
Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Экономика
Бокарев получил долю в крупнейшем владельце инновационных вагонов
Андрей Бокарев стал владельцем 25% акций ООО «Модум-транс» – железнодорожного грузового оператора, сообщила компания.
Экономика
Бизнес просит не ужесточать требования к утилизации товаров
Производители товаров, которые Минприроды предлагает полностью утилизировать, предупреждают, что в ответ на ужесточение экологических требований им придется поднять цены.
Происшествия
Бывшего замминистра обороны СССР насмерть сбил автомобиль
Как отмечается, генерал был сбит легковым автомобилем недалеко от своего дома.