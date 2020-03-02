У гражданина России, вернувшегося в РФ из Италии, в понедельник подтверждено наличие коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с этим вирусом.

с чего всё началось

Представитель Российского футбольного союза (РФС), недавно вернувшийся из Италии, заразился коронавирусом.

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