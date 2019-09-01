Полузащитник Андреа Бертолаччи может стать игроком «Аталанты», сообщают итальянские СМИ. Сейчас он является свободным агентом, поэтому клуб может подписать его вне трансферного окна. По данным L'Eco, «Аталанта» проявляет серьезный интерес к игроку.

Бертолаччи может перейти в «Аталанту»

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