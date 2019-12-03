Футбол

РИА НовостиРИА НовостиБертран Резо: уговаривал Мбаппе перейти в Париж, когда работал в «ПСЖ»

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Имя 53-летнего Бертрана Резо прекрасно знают во Франции. Это человек, который разбирается и знает, как надо работать с молодежью. Не зря он 12 лет возглавлял центр спортивного обучения "Пари Сен-Жермен".
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Бертран Резо: уговаривал Мбаппе перейти в Париж, когда работал в «ПСЖ»

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Тьерри Анри
Французский футболист
Французский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером клуба MLS «Монреаль Импакт». Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
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