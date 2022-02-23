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Бесцелевой вклад: ЦБ назвал семь ненужных россиянам финансовых продуктов

ЦБ выделил четыре страховых продукта, два банковских инструмента и два предлагаемых в МФО, у которых крайне низкая потребительская ценность.
Известия
Среди банковских продуктов с неочевидной ценностью ЦБ назвал снижение процентной ставки за плату и исправление кредитной истории за счет выдачи кредитки с небольшим лимитом.
Известия
В ряде страховых компаний рассказали, что улучшают ценность продуктов за счет включения дополнительных рисков.
Известия
Бессмысленным является предложение микрофинансовых организаций отправить сведения о кредите не в одно, а в несколько бюро кредитных историй за дополнительную плату – якобы для улучшения кредитной истории.
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ЦБ назвал семь ненужных россиянам финансовых продуктов
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Бесцелевой вклад: ЦБ назвал семь ненужных россиянам финансовых продуктов
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