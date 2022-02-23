По словам пресс-секретаря, в связи со сложившейся ситуации и с целью не допустить гибель мирных жителей и гуманитарной катастрофы Пушилин и Пасечник попросили Путина "на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками" оказать помощь в отражении украинской агрессии.