Бессмысленным является предложение микрофинансовых организаций отправить сведения о кредите не в одно, а в несколько бюро кредитных историй за дополнительную плату – якобы для улучшения кредитной истории.
По словам пресс-секретаря, в связи со сложившейся ситуации и с целью не допустить гибель мирных жителей и гуманитарной катастрофы Пушилин и Пасечник попросили Путина "на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками" оказать помощь в отражении украинской агрессии.