Среди финансовых продуктов с низкой, неочевидной или отсутствующей потребительской ценностью для клиентов четыре страховых, два банковских инструмента и два, предлагаемых МФО, говорится в материалах регулятора, с которыми ознакомились «Известия».
Среди продуктов с низкой или отсутствующей ценностью для клиента ЦБ назвал коллективное страхование, исправление кредитной истории небольшими займами, страхование от потери багажа, кредитное страхование жизни и др.
«В пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия», — говорится в сообщении ведомства.