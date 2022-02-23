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Бесцелевой вклад: ЦБ назвал семь ненужных россиянам финансовых продуктов

Среди финансовых продуктов с низкой, неочевидной или отсутствующей потребительской ценностью для клиентов четыре страховых, два банковских инструмента и два, предлагаемых МФО, говорится в материалах регулятора, с которыми ознакомились «Известия».
Известия
Среди продуктов с низкой или отсутствующей ценностью для клиента ЦБ назвал коллективное страхование, исправление кредитной истории небольшими займами, страхование от потери багажа, кредитное страхование жизни и др.
Известия
Среди банковских продуктов с неочевидной ценностью для клиентов регулятор назвал снижение процентной ставки за плату и исправление кредитной истории за счет выдачи кредитной карты с небольшим лимитом.
Известия
Другой ненужный для россиян продукт от микрофинансовых организаций - отправка сведений о ссуде не в одно, а в несколько бюро кредитных историй за дополнительную плату.
Финмаркет

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ЦБ перечислил 8 ненужных клиентам банковских продуктов
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Бесцелевой вклад: ЦБ назвал семь ненужных россиянам финансовых продуктов
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