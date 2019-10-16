Футбол
МК-СпортБесчастных стал главным тренером ФК «Факел»
Бывший игрок сборной России Владимир Бесчастных стал главным тренером футбольного клуба "Факел". Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба. Контракт между сторонами рассчитан до конца текущего сезона.
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Новым наставником «Факела» стал бывший нападающий «Спартака» и сборной России
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Накануне вечером Меган и Гарри посетили церемонию WellChild Awards, которая прошла в Лондоне.
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Пока в деле присутствует 5 эпизодов, первый из них зафиксировали еще в 2004 году.
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Звать на поминки в этом году Гузееву Поргина не собирается. Она подчеркнула, что Гузеева никогда не была близкой подругой Караченцова.
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Трамп одобрил российскую помощь Сирии
Если Россия оказывает помощь Сирии, то это отлично для Москвы, считает президент США Дональд Трамп.
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