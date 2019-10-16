Футбол
МК-СпортБесчастных стал главным тренером ФК «Факел»
Бывший игрок сборной России Владимир Бесчастных стал главным тренером футбольного клуба "Факел". Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба. Контракт между сторонами рассчитан до конца текущего сезона.
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Новым наставником «Факела» стал бывший нападающий «Спартака» и сборной России
МОЁ! Оnline Воронеж06:03
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На проходящей в Южной Корее с 15 по 20 октября 2019 года очередной Сеульской международной выставке аэрокосмической и оборонной промышленности ADEX- 2019, южнокорейские конструкторы представили макет новейшего перспективного танка нового поколения NGMBT.
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