Футбол

МК-СпортМК-СпортБесчастных стал главным тренером ФК «Факел»

Бывший игрок сборной России Владимир Бесчастных стал главным тренером футбольного клуба "Факел". Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба. Контракт между сторонами рассчитан до конца текущего сезона.
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«Факел» провел первую тренировку под руководством Бесчастных

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МОЁ! Оnline Воронеж06:03

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«Факел» объявил о назначении Бесчастных

Sportbox.RU04:54

Бесчастных стал главным тренером «Факела»

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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
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