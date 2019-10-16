Футбол
De FactoНовым главным тренером воронежского «Факела» стал Владимир Бесчастных
Владимира Бесчастных назначили главным тренером воронежского футбольного клуба «Факел». Контракт подписали до конца сезона ФНЛ, на сайте команды. Владимир Бесчастных — 4-кратный чемпион России в составе московского «Спартака», обладатель Кубка СССР и Кубка России (дважды).
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Новым наставником «Факела» стал бывший нападающий «Спартака» и сборной России
МОЁ! Оnline Воронеж06:03
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Грузия выдаст России хакера, подозреваемого в причастности к убийству
Ранее подозреваемый в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной гражданин России Сумбаев после задержания в Тбилиси попросил у грузинских властей предоставить ему убежище.
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Общество
Росавиация разрешила авиакомпании S7 летать из Москвы в Кутаиси
На официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) размещен приказ от 15 октября текущего года, согласно которому авиакомпания «Сибирь» (торговая марка S7 Airlines) получила допуск на перелеты из Москвы в Кутаиси.
Петербургский дневник 09:33
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Путин потребовал отчета о тратах на ликвидацию последствий паводков
Президент Владимир Путин потребовал у правительства предоставить отчет о том, как были потрачены средства на помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области.
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Кино
Новой женщиной-кошкой в «Бэтмене» станет актриса Зои Кравиц
Американская актриса Зои Кравиц сыграет роль женщины-кошки в новом фильме «Бэтмен».
МИР 24 вчера в 05:01
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Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР
Напомним, днем ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы заявила о готовности Украины выполнять политическую часть минских соглашений только после выполнения нескольких требований, в том числе «роспуска квазигруппировок ЛНР и ДНР».
Коммерсантъ 06:12
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Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
OAnews вчера в 04:39
Происшествия
Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Известия 09:14
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Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции
Состояние Анастасии Заворотнюк после операции заметно улучшилось, рассказали друзья актрисы.
РИА Новости 03:06
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
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Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас умилил подписчиков новым видео с двойняшками
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в конце 2017 года впервые стали родителями .
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Microsoft объявила дату окончательную дату смерти Windows Phone
Стоит отметить, что 10 декабря 2019 года Microsoft прекратит поддержку и Windows 10 Mobile, однако доступ к магазину приложений будет ещё некоторое время открыт.
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Футбол
Месси вручили шестую «Золотую бутсу»
Аргентинский форвард получил «Золотую бутсу» в шестой раз в карьере и в третий раз подряд. В прошлом сезоне Месси забил 36 голов.
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Происшествия
В Архангельске возбудили дело из-за попытки самосуда
Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра, пытавшихся совершить самосуд над мужчиной.
Известия 05:25
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru вчера в 07:47
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Политика
В Литве объявили о подготовке «обмена шпионами» с РФ
В Литве на финальной стадии подготовка обмена осуждённого за шпионаж Николая Филипченко с заключёнными под стражу в России по аналогичным обвинениям Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамошайтисом, сообщило сегодня со ссылкой на неназванные собственные источники прибалтийское новостное агентство BNS.
REGNUM 08:53
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»
Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Ведомости 08:06
Общество
Комитет Думы одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдуме рекомендовано принять в первом чтении правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии ещё на год.
News.ru 05:33
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Футбол
Россия и Украина уже на Евро. Мы знаем, кто составит им компанию
Группа В Прогноз: вместе с Украиной выйдет Португалия Украина впервые в своей истории напрямую отобралась в финальную часть Евро.
Матч ТВ 01:57
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
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Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов
Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
ГТРК Дагестан 14 октября в 12:52
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Культура
Из-за ухода актеров оказался под угрозой седьмой сезон «Сватов»
Очередной седьмой сезон популярных «Сватов» оказался под реальной угрозой из-за ухода многих актеров, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:41
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
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В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Культура
Букеровскую премию получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо
Букеровскую премию 2019 получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо. Об этом 15 октября сообщил сайт телеканала BBC.
REGNUM вчера в 02:15