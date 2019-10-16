Футбол

De FactoDe FactoНовым главным тренером воронежского «Факела» стал Владимир Бесчастных

Владимира Бесчастных назначили главным тренером воронежского футбольного клуба «Факел». Контракт подписали до конца сезона ФНЛ, на сайте команды. Владимир Бесчастных — 4-кратный чемпион России в составе московского «Спартака», обладатель Кубка СССР и Кубка России (дважды).
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Воронежский «Факел» возглавил бывший нападающий сборной России

РИА Воронеж07:25

Новым наставником «Факела» стал бывший нападающий «Спартака» и сборной России

МОЁ! Оnline Воронеж06:03

Бесчастных стал главным тренером «Факела»

Спорт-Экспресс04:46

Бесчастных назначен главным тренером «Факела»

Чемпионат04:48

Главным тренером воронежского «Факела» стал Владимир Бесчастных

Обозреватель Врн04:56

«Факел» объявил о назначении Бесчастных

Матч ТВ04:54

«Факел» объявил о назначении Бесчастных на пост главного тренера

Sport24.ru04:52
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 09:50, Вашингтон
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В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
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Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
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В Литве объявили о подготовке «обмена шпионами» с РФ

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Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»

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Комитет Думы одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

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Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

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Футбол

Россия и Украина уже на Евро. Мы знаем, кто составит им компанию

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
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Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
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В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
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В Красноярске арестовали второго подозреваемого в избиении до смерти

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Культура

Букеровскую премию получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо

Букеровскую премию 2019 получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо. Об этом 15 октября сообщил сайт телеканала BBC.
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Советский и российский футболист, вратарь. Мастер спорта. После завершения игровой карьеры стал футбольным тренером.
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