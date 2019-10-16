Футбол
Спорт-ЭкспрессБесчастных стал главным тренером «Факела»
Ранее стало известно, что Сергей Оборин покинул команду из Воронежа. «Факел» после 17 туров в ФНЛ занимает последнее (20-е) место в турнирной таблице. Новым главным тренером «Факела» стал Владимир Бесчастных.
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Происшествия
Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
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Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.
Газета.Ru 03:09
Транспорт
Смольный опубликовал проект маршрутной сети Петербурга после реформы
Комитет по транспорту Петербурга опубликовал проект постановления городского правительства об утверждении документа планирования регулярных перевозок с четырьмя приложениями.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:23
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Общество
Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что средняя продолжительность жизни у женщин выросла до 78,5 года, у мужчин — до 68,5 года.
РИА Новости 04:04
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 01:47
Происшествия
Суд арестовал подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске
Центральный районный суд Красноярска арестовал до 13 декабря Андрея Шилова и Сергея Шмелева, подозреваемых в избиении до смерти своего знакомого.
РБК 02:05
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Общество
Суд арестовал акции принадлежащей президенту ЦСКА сети поликлиник
Арбитражный суд Москвы наложил арест на 100% сети поликлиник «Медис», принадлежащей компании «Союз» президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
РБК 03:04
Происшествия
В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь
В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Российская газета вчера в 15:05
Политика
Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку
Вести.Ru вчера в 12:55
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Происшествия
Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины
Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Стало известно, что жительница Екатеринбурга была найдена мертвой.
Экспресс газета вчера в 06:27
Политика
Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.
Известия 04:43
Экономика
Стало известно, как ФСИН зарабатывает на унитарных предприятиях
По словам центра, унитарные предприятия ФСИН могут поставлять продукцию и оказывать услуги колониям, СИЗО, тюрьмам и другим без открытого конкурса.
ФедералПресс 03:26
Политика
В Госдуму внесли проект о проверке сотрудников Росгвардии на полиграфе
Согласно законопроекту, военнослужащие, сотрудники, работники и служащие Росгвардии будут обязаны проходить проверку на полиграфе и представлять информацию, «необходимую для обеспечения собственной безопасности» ведомства.
RT на русском 05:03
Армия и оружие
Турция представила свой аналог зенитного ракетного комплекса «Тор»
Военное обозрение 03:56
Происшествия
Осужденный за убийство сбежал из колонии под Красноярском
Из колонии-поселения в Сосновоборске сбежал заключенный. Мужчина отбывал срок за убийство и угон.
ДЕЛА.ru 01:41
Авто
Продажи Lamborghini на Кубани выросли на 300%
В Краснодарском крае в январе-сентябре 2019 года было продано четыре автомобиля марки Lamborghini, что на 300% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщается в исследовании «Автостат Инфо».
Деловая газета. Юг 03:01
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Авто
Эксперты развеяли миф о «всепогодности» кондиционеров в автомобилях
Эксперты портала «За рулем» развеяли некоторые заблуждения водителей по поводу использования кондиционера осенью.
Тарантас Ньюс 13 октября в 11:55
Политика
Лавров назвал тему переговоров во время визита Эрдогана в Россию
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что визит Эрдогана в Россию может состояться до конца сентября.
Вечерняя Москва 05:08
Политика
Зеленский сменил начальника управления Госохраны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника управления государственной охраны, новым главой ведомства назначен Сергей Рудь, соответствующие указы опубликованы в среду на сайте главы государства.
РИА Новости 02:53
Общество
Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram
Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.
РИА Новости вчера в 13:24
Политика
В Кремле обсуждают создание партии «зеленых»
Одним из вариантов стало создание партии «зеленых», которая бы работала по этому направлению.
Южный Федеральный 04:10
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Происшествия
В Петербурге задержали женщину, убившую соседа и расчленившую его тело
Полицейские задержали женщину, подозреваемую в убийстве соседа по коммунальной квартире.
REGNUM 03:16
Хоккей
Тарасенко и Барбашев встретились с Трампом в Белом доме
Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме хоккеистов клуба "Сент-Луис Блюз".
Pravda.Ru 03:11
Происшествия
«Кот-наркокурьер» сбежал до суда
Безымянного кота признали вещдоком "серо-бело-черного цвета" и отправили на передержку в местный зооуголок, а Эдуарда Долгинцева — под суд.
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