Политика
РБКБеседа Путина и Эрдогана один на один продлилась два часа
Во время переговоров в Сочи 22 октября президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, беседовали в формате «один на один» в течение минимум двух часов. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, пишет «РИА Новости».
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Обычно такого рода рабочие встречи длятся не больше двух-трех часов, а здесь — шесть. Вопросы очень важные, и важнейший документ согласовали.
— Юрий Ушаков, российский дипломатИзвестия 14:12
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