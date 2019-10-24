Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров во вторник беседовали один на один больше двух часов из шестичасовых переговоров, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

с чего всё началось

Обычно такого рода рабочие встречи длятся не больше двух-трех часов, а здесь — шесть. Вопросы очень важные, и важнейший документ согласовали.

Во время переговоров в Сочи 22 октября президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, беседовали в формате «один на один» в течение минимум двух часов. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, пишет «РИА Новости».

Беседа Путина и Эрдогана один на один продлилась два часа

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