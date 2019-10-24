Политика

РБКРБКБеседа Путина и Эрдогана один на один продлилась два часа

Во время переговоров в Сочи 22 октября президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, беседовали в формате «один на один» в течение минимум двух часов. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, пишет «РИА Новости».
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Юрий Ушаков
Обычно такого рода рабочие встречи длятся не больше двух-трех часов, а здесь — шесть. Вопросы очень важные, и важнейший документ согласовали.
— Юрий Ушаков, российский дипломатИзвестия вчера в 14:12
с чего всё началось

Ушаков рассказал о разговоре Путина и Эрдогана в Сочи

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров во вторник беседовали один на один больше двух часов из шестичасовых переговоров, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
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