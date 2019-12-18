Финансы
РИА НовостиБешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году
Чтобы спасти финансовый рынок от паралича, Федеральный резервный банк Нью-Йорка впервые со времен глобального финансового кризиса приступил к выкупу у банков ценных бумаг (гособлигаций США, облигаций федеральных агентств и ипотечных обязательств), обеспечив приток наличных денег в экономику.
Читать в источнике
Оценить52
с чего всё началось
В середине января доллар может резко подешеветь — из-за того, что Федеральная резервная система США в течение месяца закачает в американскую экономику почти 500 миллиардов.РИА Новости17 декабря в 00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ Китая пойдет по пути ФРС? Как будут решать проблему с нехваткой ликвидности в $400 миллиардов
Вести.Финансвчера в 22:43
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 00:00, Ашберн
Политика
Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампу
В палате представителей конгресса США завершилось голосование за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий".
Происшествия
В Приангарье один человек погиб после ДТП с маршруткой
Общество
Москвичей предупредили о похолодании и снеге в конце декабря
Ожидается, что это произойдет в конце декабря. Об этом сообщил и.о.директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 18 декабря.
Общество
Спецдекларацию в деле бизнесмена Израйлита потребовал арбитражный суд
Как выяснили «Ведомости», воспользоваться декларацией бизнесмена Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях и выводе средств за границу, власти хотели не только в уголовном деле, но и при его банкротстве.
Экономика
А1 запустила в Лондоне кампанию по поиску активов экс-банкира Беджамова
Инвестиционная кампания А1, входящая в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, расширила на Лондон свою кампанию по сбору информации об активах бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова.
Политика
В Раде оценили потери ВВП Украины при прекращении транзита газа
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа могут составить порядка 2% ВВП или $2 млрд.
Происшествия
В Хабаровском крае эвакуировали детсады из-за сообщений о минировании
Общество
Глава Амурской области сделал 31 декабря выходным днем
Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил 31 декабря выходным днем. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Происшествия
В США за проникновение в резиденцию Трампа задержали гражданку Китая
Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку Китая Цзин Лу по обвинению в незаконном проникновении в Мар-а-Лаго — резиденцию американского лидера Дональда Трампа.
Культура
Мединский предложил внести «Союз спасения» в школьную программу
18 декабря в Москве прошла долгожданная премьера фильма «Союз спасения» режиссера Андрея Кравчука.
Политика
Глава МИД КНР назвал «несокрушимым» доверие между Россией и Китаем
Министр иностранных дел КНР Ван И считает, что взаимное доверие между Россией и Китаем несокрушимо, а двусторонние отношения «прочны как скала».
Общество
Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы
Власти Москвы приняли решение ввести в центре города особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий.
Общество
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Кино
В России выходит в прокат лента «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Создатели заключительной части третьей трилогии обещают завершить историю семьи Скайуокеров.
Общество
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Рекомендации FATF FATF рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих.
Политика
Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета
Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Общество
Минтруд России прогнозирует рост числа официальных безработных на 20%
Минтруд прогнозирует увеличение числа официальных безработных к 2021 году на 20% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия».
Политика
Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Политика
КНДР осудила резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека
Ранее в среду Генассамблея ООН в ходе заседания приняла резолюцию, в которой выражается глубокая озабоченность "многолетними и продолжающимися в настоящее время систематическими, широко распространенными и грубыми нарушениями прав человека в КНДР".
Общество
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Политика
Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
Армия и оружие
Израиль сообщил о перехвате ракеты из сектора Газа
Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.
Гаджеты
Redmi K30 Pro мало отличается от Redmi K30 5G
Инсайдер утверждает, что Redmi K30 Pro будет отличаться только однокристальной системой Snapdragon 865 и наличием версии с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Экономика
НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом
Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.
Политика
Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
Транспорт
СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля
Дополнительная маркировка транспортных средств, у которых сгнили или проржавели заводские идентификационные номера на кузове и раме, будет проходить по определенной процедуре, которая описана в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
Экономика
Россиянам объяснили, почему они беднеют на фоне богатства олигархов
Российские миллиардеры становятся богаче только за счет сверхвысокой монополизации российской экономики, считает научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Происшествия
В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.