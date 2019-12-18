Финансы

РИА НовостиРИА НовостиБешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

Чтобы спасти финансовый рынок от паралича, Федеральный резервный банк Нью-Йорка впервые со времен глобального финансового кризиса приступил к выкупу у банков ценных бумаг (гособлигаций США, облигаций федеральных агентств и ипотечных обязательств), обеспечив приток наличных денег в экономику.
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с чего всё началось

Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

В середине января доллар может резко подешеветь — из-за того, что Федеральная резервная система США в течение месяца закачает в американскую экономику почти 500 миллиардов.
РИА Новости17 декабря в 00:00

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СМИ: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

Мой Брянсквчера в 23:39

ЦБ Китая пойдет по пути ФРС? Как будут решать проблему с нехваткой ликвидности в $400 миллиардов

Вести.Финансвчера в 22:43

Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

РИА Новости17 декабря в 00:00

Почему слухи о смерти доллара сильно преувеличены

Вечерняя Москвавчера в 08:43

Эксперты прогнозируют «обвал» доллара уже к середине января 2020 года

Online47.ru17 декабря в 20:16

Экономисты в шоке: ФРС решила обвалить доллар к Новому году

Sputnik Таджикистан17 декабря в 05:47

США могут обрушить доллар на Рождество

Инвест-Форсайтвчера в 13:00
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Политика

Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампу

В палате представителей конгресса США завершилось голосование за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий".
Вести.Ru вчера в 20:30
Происшествия

В Приангарье один человек погиб после ДТП с маршруткой

РИА Новости вчера в 22:21
Общество

Москвичей предупредили о похолодании и снеге в конце декабря

Ожидается, что это произойдет в конце декабря. Об этом сообщил и.о.директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 18 декабря.
Известия вчера в 23:37
Общество

Спецдекларацию в деле бизнесмена Израйлита потребовал арбитражный суд

Как выяснили «Ведомости», воспользоваться декларацией бизнесмена Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях и выводе средств за границу, власти хотели не только в уголовном деле, но и при его банкротстве.
Коммерсантъ вчера в 21:44
Экономика

А1 запустила в Лондоне кампанию по поиску активов экс-банкира Беджамова

Инвестиционная кампания А1, входящая в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, расширила на Лондон свою кампанию по сбору информации об активах бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова.
РБК вчера в 22:16
Политика

В Раде оценили потери ВВП Украины при прекращении транзита газа

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа могут составить порядка 2% ВВП или $2 млрд.
Известия вчера в 23:09
Происшествия

В Хабаровском крае эвакуировали детсады из-за сообщений о минировании

Аргументы и Факты вчера в 20:24
Общество

Глава Амурской области сделал 31 декабря выходным днем

Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил 31 декабря выходным днем. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 22:11
Происшествия

В США за проникновение в резиденцию Трампа задержали гражданку Китая

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку Китая Цзин Лу по обвинению в незаконном проникновении в Мар-а-Лаго — резиденцию американского лидера Дональда Трампа.
REGNUM вчера в 23:30
Культура

Мединский предложил внести «Союз спасения» в школьную программу

18 декабря в Москве прошла долгожданная премьера фильма «Союз спасения» режиссера Андрея Кравчука.
Телепрограмма вчера в 22:54
Политика

Глава МИД КНР назвал «несокрушимым» доверие между Россией и Китаем

Министр иностранных дел КНР Ван И считает, что взаимное доверие между Россией и Китаем несокрушимо, а двусторонние отношения «прочны как скала».
Московский Комсомолец вчера в 23:19
Общество

Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

Власти Москвы приняли решение ввести в центре города особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий.
РБК вчера в 23:54
Общество

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости вчера в 21:16
Кино

В России выходит в прокат лента «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Создатели заключительной части третьей трилогии обещают завершить историю семьи Скайуокеров.
Эхо Москвы вчера в 20:09
Общество

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Рекомендации FATF FATF рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих.
РБК вчера в 16:00
Политика

Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета

Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Вести.Ru вчера в 19:25
Общество

Минтруд России прогнозирует рост числа официальных безработных на 20%

Минтруд прогнозирует увеличение числа официальных безработных к 2021 году на 20% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия».
ProUfu.ru вчера в 22:44
Политика

Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
ТАСС вчера в 16:00
Политика

КНДР осудила резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека

Ранее в среду Генассамблея ООН в ходе заседания приняла резолюцию, в которой выражается глубокая озабоченность "многолетними и продолжающимися в настоящее время систематическими, широко распространенными и грубыми нарушениями прав человека в КНДР".
ТАСС вчера в 22:26
Общество

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Транспорт

СМИ узнали об установке американских двигателей на «кукурузники»

РБК вчера в 21:36
Политика

Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
РИА Новости вчера в 15:25
Армия и оружие

Израиль сообщил о перехвате ракеты из сектора Газа

Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 21:23
Гаджеты

Redmi K30 Pro мало отличается от Redmi K30 5G

Инсайдер утверждает, что Redmi K30 Pro будет отличаться только однокристальной системой Snapdragon 865 и наличием версии с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти.
iXBT.com вчера в 22:50
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

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Экономика

НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом

Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Политика

Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости вчера в 08:29
Транспорт

СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля

Дополнительная маркировка транспортных средств, у которых сгнили или проржавели заводские идентификационные номера на кузове и раме, будет проходить по определенной процедуре, которая описана в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
РБК вчера в 22:34
Экономика

Россиянам объяснили, почему они беднеют на фоне богатства олигархов

Российские миллиардеры становятся богаче только за счет сверхвысокой монополизации российской экономики, считает научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
URA.Ru вчера в 20:42
Происшествия

В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета

В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
РИА Новости вчера в 18:59
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