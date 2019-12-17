Финансы
РИА НовостиБешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году
Чтобы спасти финансовый рынок от паралича, Федеральный резервный банк Нью-Йорка впервые со времен глобального финансового кризиса приступил к выкупу у банков ценных бумаг (гособлигаций США, облигаций федеральных агентств и ипотечных обязательств), обеспечив приток наличных денег в экономику.
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с чего всё началось
В середине января доллар может резко подешеветь — из-за того, что Федеральная резервная система США в течение месяца закачает в американскую экономику почти 500 миллиардов.РИА Новостивчера в 00:00
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Политика
Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными
Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Армия и оружие
В «Уралтрансмаше» рассказали о модернизации мощнейшей пушки «Малка»
Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившая название "Малка", завершится до конца декабря.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Здоровье
Медики назвали профессиональные болезни водителей
Медицинские эксперты из Гарварда в течение 13 лет проводили исследования заболевших водителей, на основе чего смогли проследить наиболее частые симптомы, которые присущи исключительно водителям, из-за их профессии.
Политика
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил готовность выступить в Конгрессе в рамках процедуры импичмпента Трампа
Непосредственно голосование ожидается после 2 ночи по Москве.
Футбол
«Герта» обыграла «Байер» в матче чемпионата Германии
Берлинская "Герта" одержала победу над леверкузенским "Байером" в выездном матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.
Религия
Никола зимний: как отмечать праздник, посвященный святому Чудотворцу
19 декабря православные верующие отмечают день памяти Николая Чудотворца.
Общество
Москва побила температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений
Для 19 декабря температурный рекорд - плюс 5,3 градуса - был установлен в 1982 году.
Кино
Мединский, Эрнст и Собчак пришли на премьеру картины о декабристах «Союз спасения»
В московском кинотеатре "Октябрь" в среду вечером прошла премьера фильма "Союз спасения" Алексея Кравчука о восстании декабристов.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца
Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Общество
Стала известна причина задержания более 40 израильтян в Домодедово
Причиной задержания израильтян в московском аэропорту Домодедово стали проблемы с документами.
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной программу ЦБ по развитию финрынка
Счетная палата пришла к выводу, что несмотря на практически полное (97,8%) выполнение плана мероприятий в рамках программы ЦБ по развитию финансового рынка в 2016–2018 годах, ожидаемых результатов добиться не удалось.
Музыка
Группа Aqua возвращается на сцену спустя 20 лет
Группа Aqua объявила о возвращении на сцену спустя 20 лет.
Футбол
Братья Березуцкие, скорее всего, не войдут в штаб Слуцкого в «Рубине»
Как стало известно «СЭ», вероятность появления братьев Василия и Алексея Березуцких в тренерском штабе казанской команды после назначения Леонида Слуцкого не велика.
Общество
«Сафмар» опроверг сообщения об обысках у Михаила Гуцериева
Представитель «Сафмар» опроверг сообщения об обысках в доме миллиардера Михаила Гуцериева и в офисах связанных с ним компаний.
Футбол
«Альмерия» Гути может арендовать Лунина у «Реала»
«Альмерия» занимает второе место в испанской сегунде. Главный тренер команды — бывший полузащитник «Реала» Гути.
Кино
Как завершилась сага о Скайуокерах во вселенной «Звёздных войн»
Хотя история Рэй напоминает приключения Люка Скайуокера, двигателем сюжета в новой ленте становится скорее не запутанная расстановка сил (как в пятом эпизоде, когда выяснилось, что противником Люка является его же отец), а развитие характеров центральных героев, их внутренняя борьба и личный выбор.
Политика
ООН приняла предложенную РФ резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
Генассамблея ООН приняла предложенную РФ резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, пишет РИА Новости.
Общество
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Авто
Новый Seat Leon показал оптику и салон
Компания Seat показала первый видеотизер хэтчбека Leon четвёртого поколения. Объявлено, что премьера состоится 28 января 2020 года.
Хоккей
Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина
Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".