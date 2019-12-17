Финансы

РИА НовостиРИА НовостиБешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

Чтобы спасти финансовый рынок от паралича, Федеральный резервный банк Нью-Йорка впервые со времен глобального финансового кризиса приступил к выкупу у банков ценных бумаг (гособлигаций США, облигаций федеральных агентств и ипотечных обязательств), обеспечив приток наличных денег в экономику.
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с чего всё началось

Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

В середине января доллар может резко подешеветь — из-за того, что Федеральная резервная система США в течение месяца закачает в американскую экономику почти 500 миллиардов.
РИА Новостивчера в 00:00

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Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

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Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 14:54, Ашберн
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