Чтобы спасти финансовый рынок от паралича, Федеральный резервный банк Нью-Йорка впервые со времен глобального финансового кризиса приступил к выкупу у банков ценных бумаг (гособлигаций США, облигаций федеральных агентств и ипотечных обязательств), обеспечив приток наличных денег в экономику.

Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

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