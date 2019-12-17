Финансы
РИА НовостиБешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году
Чтобы спасти финансовый рынок от паралича, Федеральный резервный банк Нью-Йорка впервые со времен глобального финансового кризиса приступил к выкупу у банков ценных бумаг (гособлигаций США, облигаций федеральных агентств и ипотечных обязательств), обеспечив приток наличных денег в экономику.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты утверждают, что слухи о крахе рубля оказались сильно преувеличены
Millionaire.ru15 декабря в 12:43
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 16:26, Ашберн
Здоровье
В Минздраве рассказали о вкладе Горбачева в улучшение демографии
Кампания против алкоголя, которая проводилась при генсеке ЦК КПСС Михаиле Горбачеве в СССР, сопровождалась ростом рождаемости и снижением смертности, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.
Космос
Ученые объяснили загадку тигровых полос Энцелада
В 2005 году межпланетная станция «Кассини» сфотографировала мощные гейзеры на полюсах Энцелада, из которых вырываются впечатляющие струи пара и ледяной крошки.
Происшествия
Экс-глава башкирского завода «Авангард» делал и продавал взрывчатку
Руководство башкирского предприятия "Авангард" считает, что экс-директор завода, против которого возбуждено дело о хищении взрывчатых отходов, перерабатывал порох в промышленную взрывчатку и продавал.
Общество
Председатель Верховного суда Лебедев, по данным СМИ, использует для путешествий самолёт государственной АК «Россия»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, по некоторым данным, использует для путешествий самолёт государственной авиакомпании «Россия».
Футбол
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью
Происшествия
Источник назвал ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара
Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.
Общество
Госдума приняла закон о виноделии в России
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина.
Футбол
Фанаты напали на президента «Райо Вальекано», поддержавшего Зозулю
Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса стал жертвой нападения фанатов своего клуба после скандала, связанного с оскорблениями украинского нападающего "Райо" Романа Зозули.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Общество
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Створы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга (КЗС, дамба) закрыты в среду вечером из-за угрозы наводнения, сообщили ТАСС в пресс-службе КЗС.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Футбол
Гол Роналду принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
Туринский "Ювентус" обыграл "Сампдорию" в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу туринского клуба.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Здоровье
Медики посоветовали женщинам избегать рождения детей после 40 лет
Именно поэтому медики посоветовали женщинам избегать рождения детей после 40 лет.
Космос
Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн
Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева обсуждать разведение сил в Донбассе
Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил журналистам, что Киев по-прежнему отказывается обсуждать на переговорах в Минске разведение сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Экономика
Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца
Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.
Гаджеты
Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A01
Общество
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Политика
Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
Авто
Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Наука
Северный магнитный полюс Земли пересек нулевой меридиан
Шоу-бизнес
Наталья Фриске стала двойником покойной сестры
Наталья Фриске, сестра покойной Жанны Фриске, посетила мероприятие, организованное благотворительным фондом Эвелины Бледанс.
Кино
Для приквела «Властелина Колец» нашли молодую Галадриэль
Политика
«Укрнафта» заявила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде на 44 млн долларов.