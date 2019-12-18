Финансы

РИА НовостиРИА НовостиБешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

Нехватка денег Минувшей осенью в США неожиданно разразился кризис ликвидности: 16 сентября заявки банков на краткосрочные кредиты ФРС внезапно увеличились почти вдвое — с 27 миллиардов до 53,2 миллиарда.
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Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

РИА Новостивчера в 00:00

Почему слухи о смерти доллара сильно преувеличены

Вечерняя Москва08:43

Выборы президента США в 2020 году приведут к обвалу евро, а не доллара

iReactorвчера в 11:04

Экономисты в шоке: ФРС решила обвалить доллар к Новому году

Sputnik Таджикистанвчера в 05:47

Эксперты прогнозируют «обвал» доллара уже к середине января 2020 года

Online47.ruвчера в 20:16

Эксперты утверждают, что слухи о крахе рубля оказались сильно преувеличены

Millionaire.ru15 декабря в 12:43

Доллар перестает быть ценной бумагой: стоит ли паниковать?

VIPerson.ru03:14
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Политика

Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
РБК 06:24
Энергетика

СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

РБК вчера в 18:31
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

RT на русском 06:43
Политика

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон об особом статусе Донбасса, следует из данных в карточке документа на сайте Верховной рады.
РБК 08:41
Здоровье

В Москве Росгвардия приехала в больницу, где отказались уволиться 100 медиков

В своей публикации Васильева пишет, что он принуждает врачей к увольнению под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения.
Газета.Ru 07:50
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Woman.ru 00:49
Футбол

Божович: «У меня была операция на носовой перегородке, поэтому пропал из публичного пространства»

После операции просто не мог разговаривать пару дней, потому и, как вы сказали, пропал.
Sport24.ru 05:57
Политика

Собянин обещал после нового года провести встречи с депутатами МГД

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал после нового года провести встречи с руководителями фракций Мосгордумы и с главами комиссий и дать поручения своим заместителям чаще встречаться с депутатами.
РИА Новости 05:32
Политика

В ЕС раскритиковали санкции США против «Северного потока – 2»

Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер жестко раскритиковал американские санкции в отношении «Северного потока – 2».
Взгляд.ру 07:30
Общество

Госдума приняла закон о развитии виноделия в РФ

Как считает Володин, "создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны - за счет новых рабочих мест, импортозамещения и дополнительных доходов в бюджеты регионов - Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани".
Интерфакс 07:15
Происшествия

За пытки женщины на Сахалине осудили трех полицейских

РБК 01:03
Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM 03:27
Общество

В Великобритании родилась девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

В Британии появился на свет ребенок с уникальной мутацией — девочка, о которой пишет таблоид Daily Mail, страдает от прежде не описанной разновидности генетической болезни, вызывающей деформацию костей.
Planet Today 04:47
Политика

Парламент ЛНР принял закон о границах республики

Народный совет самопровозглашённой Луганской народной республики принял закон, который определяет границы республики в пределах Луганской области Украины, передаёт РИА Новости.
RT на русском 08:16
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Экономика

Власти ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года на 20% повысят размер пенсий

Правительство Луганской народной республики (ЛНР) приняло постановление о повышении пенсий на 20% с 1 января 2020 года.
ТАСС 06:15
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
Наука

Мужчины склонны превозносить результаты своих научных работ при публикации — и это им помогает

Возможно, мужчины, предположили авторы, реже скупятся на хвалебные эпитеты, описывая результаты своих исследований, а женщины, в силу особенностей социализации, оказываются более сдержанными и осторожными.
Naked Science 07:00
Футбол

«Монако» подписал 18-летнего защитника «Партизана» Павловича

Защитник «Партизана» Страхиня Павлович продолжит карьеру в «Монако».
Sports.ru 07:17
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Общество

Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер LostFilm

Роскомнадзор по решению Мосгорсуда начал блокировку торрент-трекера с сериалами LostFilm.TV.
Коммерсантъ 08:46
Происшествия

СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора

Следователи возбудили уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием.
RT на русском 07:48
Кино

Первые кадры нового «Билла и Теда» с Киану Ривзом появились в Сети

VSE42.RU 04:35
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
Происшествия

Мужчина умер после падения на катке на Красной площади

Известия 06:59
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
Фигурное катание

Загитова рассказала об интенсивных тренировках перед шоу с Навкой

Алина Загитова отказалась комментировать вопрос корреспондента РЕН ТВ о приостановке карьеры.
Говорит Москва 06:17
Общество

В Москве задержали Марию Алехину

Интерфакс 08:46
Экономика

В России ужесточат условия выдачи ипотеки

В России могут ужесточить правила выдачи ипотеки.
URA.Ru вчера в 06:45
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