Финансы
РИА НовостиБешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году
Нехватка денег Минувшей осенью в США неожиданно разразился кризис ликвидности: 16 сентября заявки банков на краткосрочные кредиты ФРС внезапно увеличились почти вдвое — с 27 миллиардов до 53,2 миллиарда.
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Эксперты утверждают, что слухи о крахе рубля оказались сильно преувеличены
Millionaire.ru15 декабря в 12:43
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Политика
Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»
Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Политика
Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон об особом статусе Донбасса, следует из данных в карточке документа на сайте Верховной рады.
Здоровье
В Москве Росгвардия приехала в больницу, где отказались уволиться 100 медиков
В своей публикации Васильева пишет, что он принуждает врачей к увольнению под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Футбол
Божович: «У меня была операция на носовой перегородке, поэтому пропал из публичного пространства»
После операции просто не мог разговаривать пару дней, потому и, как вы сказали, пропал.
Политика
Собянин обещал после нового года провести встречи с депутатами МГД
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал после нового года провести встречи с руководителями фракций Мосгордумы и с главами комиссий и дать поручения своим заместителям чаще встречаться с депутатами.
Политика
В ЕС раскритиковали санкции США против «Северного потока – 2»
Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер жестко раскритиковал американские санкции в отношении «Северного потока – 2».
Общество
Госдума приняла закон о развитии виноделия в РФ
Как считает Володин, "создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны - за счет новых рабочих мест, импортозамещения и дополнительных доходов в бюджеты регионов - Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани".
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Общество
В Великобритании родилась девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»
В Британии появился на свет ребенок с уникальной мутацией — девочка, о которой пишет таблоид Daily Mail, страдает от прежде не описанной разновидности генетической болезни, вызывающей деформацию костей.
Политика
Парламент ЛНР принял закон о границах республики
Народный совет самопровозглашённой Луганской народной республики принял закон, который определяет границы республики в пределах Луганской области Украины, передаёт РИА Новости.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Экономика
Власти ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года на 20% повысят размер пенсий
Правительство Луганской народной республики (ЛНР) приняло постановление о повышении пенсий на 20% с 1 января 2020 года.
Политика
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Наука
Мужчины склонны превозносить результаты своих научных работ при публикации — и это им помогает
Возможно, мужчины, предположили авторы, реже скупятся на хвалебные эпитеты, описывая результаты своих исследований, а женщины, в силу особенностей социализации, оказываются более сдержанными и осторожными.
Футбол
«Монако» подписал 18-летнего защитника «Партизана» Павловича
Защитник «Партизана» Страхиня Павлович продолжит карьеру в «Монако».
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Общество
Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер LostFilm
Роскомнадзор по решению Мосгорсуда начал блокировку торрент-трекера с сериалами LostFilm.TV.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора
Следователи возбудили уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Фигурное катание
Загитова рассказала об интенсивных тренировках перед шоу с Навкой
Алина Загитова отказалась комментировать вопрос корреспондента РЕН ТВ о приостановке карьеры.
Общество
В Москве задержали Марию Алехину
Экономика
В России ужесточат условия выдачи ипотеки
В России могут ужесточить правила выдачи ипотеки.