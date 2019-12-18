Финансы

РИА НовостиРИА НовостиБешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

В середине января доллар может резко подешеветь — из-за того, что Федеральная резервная система США в течение месяца закачает в американскую экономику почти 500 миллиардов.
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Эксперт прокомментировал прогноз ФРС по обвалу доллара к Новому году

RT на русском11:34

Новогодние каникулы защитят Россию от «новогоднего обвала» доллара США

Planet Today06:17

СМИ: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

Мой Брянсквчера в 23:39

Январские каникулы защитят Россию от «новогоднего обвала» доллара США

Экономика сегодня03:33

Эксперты прогнозируют «обвал» доллара уже к середине января 2020 года

Online47.ru17 декабря в 20:16

Экономисты в шоке: ФРС решила обвалить доллар к Новому году

Sputnik Таджикистан17 декабря в 05:47

Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

РИА Новости17 декабря в 00:00
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Футбол

Зозуля - о Зеленском: разве глава страны поддержит нациста?

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля прокоммнтировал слова поддержи после скандала с оскорблениями фанатов "Райо Вальекано" от президента Владимира Зеленского.
Газета.Ru 13:44
Политика

Путин: «Донбасс порожняк не гонит»

Российский лидер обвинил власти Украины в том, что они пытаются решить конфликт в Донбассе силовым способом — пытаются задушить и отрезать эту территорию от остальной Украины.
Рамблер 05:32
Спорт

В ВАДА приняли к сведению решение РУСАДА оспорить санкции в CAS

Ранее члены набсовета проголосовали за то, чтобы оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) санкции в отношении российского спорта.
Спорт-Экспресс 12:58
Политика

Россия и Украина достигли соглашения по газу

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Европу со следующего года.
Lenta.ru 14:55
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве

РБК 11:09
Происшествия

В США при стрельбе в доме престарелых погиб один человек

В результате стрельбы в доме престарелых в американском городе Уэстерли погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает New York Times со ссылкой на местные власти.
РЕН ТВ 14:26
Политика

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 05:41
Шоу-бизнес

Анастасия Вертинская отмечает юбилей

Сама Вертинская началом себя как актрисы считает образ Офелии в «Гамлете» Козинцева.
Россия – Культура 07:35
Экономика

Федералы поставили на место чиновников Зауралья, обманувших президента

Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго остановили надвигающийся кризис в Курганской области: ведомства отказались идти на поводу у амбиций местных чиновников, и не стали пересматривать систему расчета тарифов на электроэнергию в Зауралье.
URA.Ru 03:13
Общество

Угрожавшего Грете Тунберг мужчину осудили в Швеции

Суд в Швеции приговорил 40-летнего мужчину, угрожавшего экоактивистке Грете Тунберг, к условному сроку.
Вечерняя Москва 14:06
Политика

Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии

По словам главы государства, Белоруссия платит 127 долларов за тысячу кубометров газа, а другие страны — по 200 долларов, такими образом доходность от продаж отличается в четыре раза.
Lenta.ru 06:47
Технологии

Wargaming.net потребовала $1,6 млн с бывших сотрудников

Общая сумма иска составила $1,69 млн. Об этом заявила сама Blitz Team.
CyberSport.ru 11:06
Общество

В аэропорту Домодедово задержали около 40 граждан Израиля

Около 40 граждан Израиля задержаны в аэропорту Домодедово, причины неизвестны.
RT на русском вчера в 09:59
Армия и оружие

В Сирии прошёл второй этап испытаний истребителя Су-57

Новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии.
Профиль вчера в 13:19
Финансы

Шведский центробанк пошел против всего мира

Шведский центробанк первым пошел против политики отрицательных ставок, которая набирает популярность по всему миру в последние годы.
Lenta.ru 14:53
Футбол

Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

Чемпионат 08:34
Происшествия

Воспитатель детсада умерла при эвакуации детей в ЕАО

Аргументы и Факты вчера в 22:30
Общество

Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с «разрушенным» домом ветеранов

Глава Сочи Алексей Копайгородский прокомментировал ситуацию с домом ветеранов, о проблемах которого Владимиру Путину рассказал главный редактор газеты "Президент" Сергей Комков во время большой пресс-конференции.
Российская газета 10:35
Биатлон

Логинов высказался о провальном мужском спринте

Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Газета.Ru 10:33
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Происшествия

Волгоградских родителей обвинили в избиении 6-летнего сына

Газета.Ru 07:30
Экономика

Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в реальном выражении

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3% в реальном выражении.
Газета.Ru вчера в 14:53
Происшествия

Спецслужбы проверяют информацию о возможных сообщниках стрелка, открывшего огонь на Лубянке

По официальным данным, пять человек пострадали, один представитель ФСБ погиб.
Эхо Москвы 14:31
Происшествия

В Ростовской области 25 человек отравились в торговой сети

РЕН ТВ 13:15
Кино

«Время истекает»: вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

Кинокомпания Warner Bros. выпустила дебютный трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод», премьера которого запланирована на 16 июля 2020 года.
Афиша Daily 12:38
Политика

Европарламент призвал Россию отменить закон об иноагентах

Европарламент принял резолюцию, которая призывает Россию немедленно отменить закон об иностранных агентах и привести действующее законодательство в соответствие с Конституцией РФ и международным правом.
Коммерсантъ 09:53
Политика

Блокадница оценила слова Путина о сдаче Ленинграда немцам

Ранее в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что испытывает желание назвать «придурками» тех, кто обсуждает возможность сдачи Ленинграда во время Великой Отечественной войны для спасения советских граждан.
Lenta.ru 09:26
Армия и оружие

Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов

В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.
Avia.pro 16 декабря в 16:22
Космос

Зонд «Паркер» увидел неуловимый пылевой след астероида Фаэтон

N+1 17 декабря в 01:02
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде

При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Российская газета 11:19
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