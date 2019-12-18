Финансы
РИА НовостиБешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году
В середине января доллар может резко подешеветь — из-за того, что Федеральная резервная система США в течение месяца закачает в американскую экономику почти 500 миллиардов.
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Футбол
Зозуля - о Зеленском: разве глава страны поддержит нациста?
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля прокоммнтировал слова поддержи после скандала с оскорблениями фанатов "Райо Вальекано" от президента Владимира Зеленского.
Политика
Путин: «Донбасс порожняк не гонит»
Российский лидер обвинил власти Украины в том, что они пытаются решить конфликт в Донбассе силовым способом — пытаются задушить и отрезать эту территорию от остальной Украины.
Спорт
В ВАДА приняли к сведению решение РУСАДА оспорить санкции в CAS
Ранее члены набсовета проголосовали за то, чтобы оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) санкции в отношении российского спорта.
Политика
Россия и Украина достигли соглашения по газу
Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Европу со следующего года.
Происшествия
В США при стрельбе в доме престарелых погиб один человек
В результате стрельбы в доме престарелых в американском городе Уэстерли погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает New York Times со ссылкой на местные власти.
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Шоу-бизнес
Анастасия Вертинская отмечает юбилей
Сама Вертинская началом себя как актрисы считает образ Офелии в «Гамлете» Козинцева.
Экономика
Федералы поставили на место чиновников Зауралья, обманувших президента
Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго остановили надвигающийся кризис в Курганской области: ведомства отказались идти на поводу у амбиций местных чиновников, и не стали пересматривать систему расчета тарифов на электроэнергию в Зауралье.
Общество
Угрожавшего Грете Тунберг мужчину осудили в Швеции
Суд в Швеции приговорил 40-летнего мужчину, угрожавшего экоактивистке Грете Тунберг, к условному сроку.
Политика
Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии
По словам главы государства, Белоруссия платит 127 долларов за тысячу кубометров газа, а другие страны — по 200 долларов, такими образом доходность от продаж отличается в четыре раза.
Технологии
Wargaming.net потребовала $1,6 млн с бывших сотрудников
Общая сумма иска составила $1,69 млн. Об этом заявила сама Blitz Team.
Общество
В аэропорту Домодедово задержали около 40 граждан Израиля
Около 40 граждан Израиля задержаны в аэропорту Домодедово, причины неизвестны.
Армия и оружие
В Сирии прошёл второй этап испытаний истребителя Су-57
Новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии.
Финансы
Шведский центробанк пошел против всего мира
Шведский центробанк первым пошел против политики отрицательных ставок, которая набирает популярность по всему миру в последние годы.
Происшествия
Воспитатель детсада умерла при эвакуации детей в ЕАО
Общество
Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с «разрушенным» домом ветеранов
Глава Сочи Алексей Копайгородский прокомментировал ситуацию с домом ветеранов, о проблемах которого Владимиру Путину рассказал главный редактор газеты "Президент" Сергей Комков во время большой пресс-конференции.
Биатлон
Логинов высказался о провальном мужском спринте
Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в реальном выражении
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3% в реальном выражении.
Происшествия
Спецслужбы проверяют информацию о возможных сообщниках стрелка, открывшего огонь на Лубянке
По официальным данным, пять человек пострадали, один представитель ФСБ погиб.
Кино
«Время истекает»: вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Кинокомпания Warner Bros. выпустила дебютный трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод», премьера которого запланирована на 16 июля 2020 года.
Политика
Европарламент призвал Россию отменить закон об иноагентах
Европарламент принял резолюцию, которая призывает Россию немедленно отменить закон об иностранных агентах и привести действующее законодательство в соответствие с Конституцией РФ и международным правом.
Политика
Блокадница оценила слова Путина о сдаче Ленинграда немцам
Ранее в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что испытывает желание назвать «придурками» тех, кто обсуждает возможность сдачи Ленинграда во время Великой Отечественной войны для спасения советских граждан.
Армия и оружие
Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов
В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.
Космос
Зонд «Паркер» увидел неуловимый пылевой след астероида Фаэтон
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде
При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.