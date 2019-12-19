Финансы

РИА НовостиРИА НовостиБешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

Чтобы спасти финансовый рынок от паралича, Федеральный резервный банк Нью-Йорка впервые со времен глобального финансового кризиса приступил к выкупу у банков ценных бумаг (гособлигаций США, облигаций федеральных агентств и ипотечных обязательств), обеспечив приток наличных денег в экономику.
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с чего всё началось

Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

В середине января доллар может резко подешеветь — из-за того, что Федеральная резервная система США в течение месяца закачает в американскую экономику почти 500 миллиардов.
РИА Новости17 декабря в 00:00

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Эксперт прокомментировал прогноз ФРС по обвалу доллара к Новому году

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Новогодние каникулы защитят Россию от «новогоднего обвала» доллара США

Planet Today06:17

Экономисты в шоке: ФРС решила обвалить доллар к Новому году

Sputnik Таджикистан17 декабря в 05:47

США могут обрушить доллар на Рождество

Инвест-Форсайтвчера в 13:00

Эксперты прогнозируют «обвал» доллара уже к середине января 2020 года

Online47.ru17 декабря в 20:16

Январские каникулы защитят Россию от «новогоднего обвала» доллара США

Экономика сегодня03:33

Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

РИА Новости17 декабря в 00:00
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Происшествия

Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке

Вести.Ru 12:24
Политика

Трамп потребовал немедленного суда по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно провести суд по процессу импичмента в Сенате США. Об этом он написал в своем Twitter.
Lenta.ru 20:19
Общество

Работодателям в Приангарье рекомендовали сделать 31 декабря выходным

Врио главы Приангарья Игорь Кобзев в четверг подписал указ с рекомендацией работодателям сделать 31 декабря выходным днем, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 07:18
Политика

«Путин устал и уходит?»: пресс-конференция президента за одну минуту

В Центре международной торговли завершилась большая пресс-конференция президента Владимира Путина 2019.
Московский Комсомолец 08:29
Общество

На «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели

Коммерсантъ 00:23
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Филадельфии

Два человека считаются погибшими в результате взрыва газа и последующего пожара в жилых домах в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) в США.
РБК 20:57
Политика

Bild: Меркель «объявила войну Трампу» из-за «Северного потока-2»

Немецкое издание Bild считает, что реакция канцлера Ангелы Меркель на введение американских санкций против «Северного потока-2» является «объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
Аргументы и Факты 21:06
Интернет

В интернет утекли данные 267 тысяч пользователей Facebook

В свободном доступе в сети Интернет оказались личные данные более чем 267 тысяч пользователей социальной сети Facebook.
Красная весна 14:57
Фигурное катание

Траньков: в ФФККР не очень хорошо разбираются в соцсетях

RT на русском 02:50
Армия и оружие

Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть

Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
REGNUM 17 декабря в 17:28
Футбол

ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов

Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
ProstoProSport 13:21
Экономика

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.
Коммерсантъ 17:31
Общество

Михаил Горбачев госпитализирован в больницу

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован в больницу с воспалением легких.
Полит.ру 12:44
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Woman.ru вчера в 00:49
Космос

Фотография черной дыры стала прорывом года — журнал Science

Научным прорывом года по версии журнала Science стала получившая широкую известность фотография тени сверхмассивной черной дыры, 20 декабря сообщается на сайте издания.
Красная весна 17:29
Здоровье

Столичные власти опровергли увольнение сотрудников онкобольницы №1

«Департамент здравоохранения Москвы опровергает данную информацию и сообщает, что сегодня утром председатель недавно созданного профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева ворвалась на утреннюю ежедневную научную конференцию медицинских сотрудников гинекологического отделения ГОКБ №1 и попыталась ее сорвать», - сообщается на сайте департамента.
РИАМО вчера в 08:44
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке

Полицейские в Приморье задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Находке, который пытался вылететь в Москву, сообщает региональное УМВД.
РИА Новости 19:58
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Газета.Ru 17 декабря в 07:48
Происшествия

В ДТП на Алтае погибли пять человек

По предварительным данным, в отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП, одна женщина госпитализирована.
ТАСС 09:29
Здоровье

В Петропавловске на карантин по гриппу закрыты школа и лицей

Порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в лицее превысил 20% от общего числа учащихся.
Камчатка-Информ 17:23
Общество

В Великобритании родилась девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

В Британии появился на свет ребенок с уникальной мутацией — девочка, о которой пишет таблоид Daily Mail, страдает от прежде не описанной разновидности генетической болезни, вызывающей деформацию костей.
Planet Today вчера в 04:47
Авто

Дилеры предупредили о подорожании автомобилей с января

Россиянам не стоит ждать новогодних чудес в части цен на автомобили в канун 2020 года - машины среднего ценового сегмента с января подорожают на 35-100 тысяч рублей, сообщили опрошенные РИА Новости дилеры и автопроизводители.
РИА Новости 19:02
Культура

11 удивительных трансформаций тела, на которые звезды шли ради роли

Playboyrussia.com вчера в 09:39
Политика

В США поддержали новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой

Палата представителей Конгресса США поддержала новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой (USMCA), которое должно заменить действовавшее с 1994 Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).
РБК 17:03
Кино

Четвертая часть «Мажора» выйдет на экраны в 2021 году

Gazeta.SPb 16:53
Здоровье

Новые автомобили скорой помощи появились в Приморье

34 новых автомобиля скорой медицинской помощи появились в парках службы городов и районов Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
Владивосток-Новости 02:02
Шоу-бизнес

Наталья Водянова опубликовала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Совсем недавно Яна Рудковская вместе с Натальей Водяновой поучаствовала в благотворительной акции.
Srnsk 16:05
Политика

Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках

Ранее 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил шуткой на предположение Цимбалюка о том, что позиция российского президента по отношению к Киеву изменилась бы при появления на Кубани украинских танков.
РБК 19:35
Армия и оружие

На Украине ввели список высших офицерских званий по образцу НАТО

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце ноября президент Украины и Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский ликвидировал в войсках институт прапорщиков и старшин, ввел новые звания по образцу НАТО: первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант.
Комсомольская правда 17:09
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз. На свет появилась девочка, которую назвали Марией.
Летидор вчера в 01:24
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